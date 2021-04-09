Altındağ Belediye Başkan Balcı'dan okullara ziyaret
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Altındağ Belediye Başkan Balcı'dan okullara ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altındağ Belediye Başkan Balcı'dan okullara ziyaret

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, her gün en az bir okulu ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, her gün en az bir okulu ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın okul ziyaretleri devam ediyor. Her gün ilçede bulunan bir okulu ziyaret eden Başkan Balcı, sorunları dinleyip talepleri not alıyor. Öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi de alan Başkan Balcı'ya öğrenciler de büyük ilgi gösteriyor. Altındağ'daki okulları sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Balcı, "Öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Okullarımızı ziyaret ediyor, istek ve önerileri dinliyor, notlar alıyoruz. Her konuda elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi. 2 yılda 350 okula tadilat, boya, badana desteği verildiğini belirten Başkan Balcı "Eğitim alanında verdiğimiz destekler devam edecek. Okullarımızın ne ihtiyacı varsa, daima yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Okullarımıza verdiğimiz desteği söz verdiğimiz gibi sürdüreceğiz"

Başkan Balcı, okullarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Çocuklarımızın temiz okullarda eğitim görmesi için ekiplerimiz sık sık temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Altındağ'da bulunan tüm okulların girişleri ve bahçeleri tertemiz hale getiriliyor. İçerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle sık sık ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor, temizlik malzemesi desteği de veriyoruz. Ayrıca boya, badana ve tadilat ihtiyaçlarını gideriyor, okullarımızın daima bakımlı olması için çalışıyoruz. Okullarımıza verdiğimiz desteği söz verdiğimiz gibi sürdüreceğiz. İnşallah okullarımızın eksiklerini yerinde tespit ederek Altındağlı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Altındağ Belediye Başkan Balcı'dan okullara ziyaret
Altındağ Belediye Başkan Balcı'dan okullara ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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