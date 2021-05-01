Altındağ'a rengarenk laleler
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Altındağ'a rengarenk laleler

Altındağ'a rengarenk laleler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da, Altındağ lalelerle donatıldı.

Ankara'da, Altındağ lalelerle donatıldı. Altındağ Belediyesi, Altındağ'ın her köşesine rengarenk laleler dikti.

Altındağ Belediyesi Altındağ'ı lalelerle süsledi. Yeşil alanlara, parklara, tarihi ve turistik alanların bahçelerine rengarenk laleler dikildi. Vatandaşlara bahar sevinci yaşatabilmek için canla başla çalıştıklarını söyleyen Başkan Balcı "Vatandaşlarımızın laleleri görünce içi açılsın, bahar sevinci yaşasınlar, moral bulsunlar istedik" ifadelerini kullandı.

"Laleler herkesin içini açsın, gelecek güzel günlere olan inancımızı tazelesin"

Rengarenk lalelerin Altındağ'a çok yakıştığını belirten Başkan Balcı, "Bu yıl bahar mevsimini evlerimizde karşılasak da, bahar sevincimiz hiç bitmesin. Bu rengarenk laleler herkesin içini açsın, gelecek güzel günlere olan inancımızı tazelesin inşallah. Korona virüs vaka sayılarının azalıp, hayatımızdaki her şeyin normale dönmesi yakındır. O zaman lalelerin kokusunu da içimize çekeceğimize, bahar sevincini Altındağlı hemşerilerimizle birlikte doya doya yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Altındağ'a rengarenk laleler
Altındağ'a rengarenk laleler
Altındağ'a rengarenk laleler
Altındağ'a rengarenk laleler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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