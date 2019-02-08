Altındağ'a En Az 70 Proje"

ÖMER OLCAY - AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, ilçe için 70'ten fazla proje hazırladıklarını belirterek, "Ulus'tan başlayan, Hacı Bayram Veli, Ankara Kalesi, Hamamönü, Anafartalar'dan Ulucanlar Açık Cezaevi Müzesi'ne varana kadar eksilikleri gidererek, Ankara'nın tanıtımına katkıda bulunacağız." dedi.

Balcı, Altındağ Seçim ve Koordinasyon Merkezi'nde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Altındağ'ın bütün ulaşım noktalarının merkezinde bulunduğunu, eski Ankara'nın tarihini, dokusunu içinde barındırdığını vurgulayan Balcı, ilçeye yapılacak hizmetlerin Ankara'nın kalkınmasına ve tanıtımına büyük ölçüde katkı sağlayacağını belirtti.

Tarih ve kültürü ön plana çıkaracak özel çalışmalarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi, ticareti canlandırmayı hedeflediklerini aktaran Balcı, "Bugüne kadar iyi hizmetler yapıldı. Bu hizmetleri daha ileri noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"1 milyon 800 bin metrekarelik yeşil alan planlaması"

Ankara Büyükşehir Belediyesince yeni dönemde ilçe sınırları içerisinde 3 millet bahçesi yapılmasının planlandığını bildiren Balcı, Altındağ'ı toplam 5,5 milyon metrekareyi bulan yeşil alanla Ankara'nın en yeşil ilçesi yapmayı planladıklarını anlattı.

Balcı, ilçede her yaş grubunun değişik aktiviteler yapabileceği alanlar oluşturacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ilçe belediyesi olarak 1 milyon 800 bin metrekarelik bir yeşil alan planlaması yaptık. Yerlerini de tespit ettik. Altındağlılar o alanlara gelecekler, dinlenecekler, piknik yapacaklar, çocuk oyun alanlarıyla, bisiklet yollarıyla, parkurlarla ve birtakım aktivitelerle keyfili vakit geçirecekler. Yaşlılarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın çok güzel vakit geçirecekleri alanlar yapacağız. Mahalle ve sokak aralarında bulduğumuz boş alanları yeşille donatarak, gençlerimizin basketbol ve futbol gibi aktiviteler yapabilmeleri için fiziki altyapıyı oluşturacağız."

Mahallelerde ücretsiz oyun evi

Alışveriş merkezlerindeki oyun evlerini mahallelere taşıyacaklarını, çocukların sokaklarındaki kapalı oyun evlerinde hiçbir ücret ödemeden vakit geçirmelerini sağlayacaklarını, engellilere yönelik hizmetlerin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Balcı, engellilerin sosyalleşmesi için modern engelli erişim merkezleri kuracaklarını ifade etti.

Balcı, günlük işlerini yaparken engelli yakınlarını emanet edecek yer bulamayan vatandaşların sorununu, günü birlik bakım merkezleriyle çözeceklerini belirterek, "Yakınlarını kendi bırakma imkanı olmayan vatandaşlarımızın evlerinden engelileri biz gidip alacağız, uzmanlar eşliğinde misafir edeceğiz." diye konuştu.

"İlçe sınırlarımızda müthiş bir tarih var"

Başkentin en büyük müzelerinin Altındağ'da olduğuna işaret eden Balcı, ilçe de 14 müzenin bulunduğunu ve güvenlik, aydınlatma gibi fiziki şartları iyileştireceklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Ankara Kalesi'nde tanıtım ofisi kuracaklarını anlatan Balcı, şöyle devam etti:

"Bir bütün olarak Ulus'tan başlayan, Hacı Bayram Veli, Ankara Kalesi, Hamamönü, Anafartalar'dan, Ulucanlar Açık Cezaevi Müzesi'ne varana kadar eksilikler giderilerek Ankara'nın tanıtımına katkıda bulunacağız. Okullardaki öğrencilerimizi buralara getirip tarihi mekanları tanıtacağız. Çünkü İstiklal Marşımızın yazıldığı mekan, Taceddin Veli Dergahı'nın hemen yanındadır. İlçe sınırlarımızda müthiş bir tarih var. O bakımdan bütün bunların ön plana çıkarılmasına ve tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. Ayrıca şu ana kadar fazla kimsenin bilmediği tarihi dokuları da gün yüzüne çıkaracağız. Mimar Sinan'ın Ankara'da tek yaptığı tek tarihi cami Altındağ'dadır. Bunu Mimar Sinan Külliyesi olarak dönüştüreceğiz."

"Vatandaşlarımızla sürekli iç içe olacağız"

Bağımlılıkla mücadele merkezlerinde madde bağımlıları için spor, kültür, sanat ve eğitimle ilgili alternatifler oluşturacaklarına değinen Balcı, kötü alışkanlıklarından kurtulmak isteyenlere bağımlılıkla mücadele merkezlerinde destek olacaklarını aktardı.

İlçeye ilişkin projeleri vatandaşlarla istişare ederek hazırladıklarını bildiren Balcı, "Projelerimizin hazırlıklarını yaptık. Altındağ için 70'den fazla projemiz hazır. Temel olarak vatandaşlarımızla aramızdaki mesafeyi ortadan kaldıracağız. Gönül belediyeciliğini Altındağ'da en güzel şekilde yaşatacağız. Vatandaşlarımızla sürekli iç içe olacağız, halk buluşmaları yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA