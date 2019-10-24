Altındağ'a 20 yeni park

24.10.2019 11:10

Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmak için 20 park yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 semtte 20 yeni park yapımına başlanırken, ilçedeki 24 parkta da bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

İlçede bulunan Karacaören, Doğantepe, Battalgazi, Beşikkaya, Önder, Örnek, Hacettepe, Karapürçek, Feridun Çelik, Tatlar, Aydıncık, Kavaklı ve Peçenek semtlerine yapılacak 20 parkta, spor aletleri, futbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, basketbol sahaları ve banklar yer alacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, seçim çalışmaları kapsamında parklarla ilgili bulunduğu vaatleri yerine getirmek için yeni parkların yapımına başladıklarını ifade etti.

Balcı, "Yenilenen parklarımız hem çocuklarımıza hem de yetişkin hemşehrilerimize hitap edecek şekilde dönüşüyor. Yine söz verdiğimiz gibi, 20 yeni park yapıyoruz. Parkların içerisine spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA