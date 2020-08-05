Altında yeni rekor 2,048 dolar, Brent 46 doları aştı Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları 2,048 doları aşarak yeni rekor düzeye yükselirken, iç piyasada Cumhuriyet altını 3,050 lirayı, gram altın 460 lirayı, çeyrek altın da 775 lirayı aştı.

Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları 2,048 doları aşarak yeni rekor düzeye yükselirken, iç piyasada Cumhuriyet altını 3,050 lirayı, gram altın 460 lirayı, çeyrek altın da 775 lirayı aştı.

Gümüş fiyatları da, Salı günü başlayan tırmanışın devamıyla, 2013 yılından bu yana ilk kez 27 dolar sınırını aştı.

ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönen petrol fiyatları 46 doları aştı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 3.72 artışla 46.01 dolar,Batı Teksas yüzde 4.50 artışla 43.39 dolar,altın yüzde 1.40 artışla 2,047.50 dolar,gümüş yüzde 4.17 artışla 27.06 dolar,bakır yüzde 0.43 düşüşle 6,450.00 dolar,platin yüzde 3.14 artışla 968.89 dolar,paladyum yüzde 2.31 artışla 2,190.97 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 463 liraya, çeyrek altın 776 liraya, Cumhuriyet altını da 3,083 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın, "Gram onsla birlikte tarihi zirvelerinde" başlıklı analizinde, ons altının dolar endeksinde görülen zayıflığın devam etmesi ile birlikte Salı günü itibariyle 2,000 dolar üzerini test etmesinin, gram altını da 448 lira düzeyine kadar yükselttiği anımsatıldı ve şöyle denildi: "Bugün onsta yükselişin devam etmesi ve tarihi zirvenin 2,044 dolara yükselmesine ek olarak dolar/lira kurunun da tekrar 7.0 lira üzerine çıkması ile gram altın da 462 liraya kadar yükseldi. Bugün ABD tarafında açıklanan ve beklentilerin altında gelen ADP özel sektör istihdamı verisi sonrasında dolar endeksinde zayıf görünüm hakimken, ons güçlü duruşunu sürdürüyor. Gram altında yükselişin sürmesi halinde 465 ve 468 lira direnç seviyeleri takip edilecekken olası gevşemelerde ise 460 ve 457 lira destek seviyeleri söz konusu olabilir."

Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, altının yakın vadede de yatırım aracı olarak yükselişini sürdüreceğini, orta vadede yine altın, dolar ve euro üzerinden yatırımların devam edeceğini, buna ek olarak uzun vadede dijital paralara yatırım aracı olarak ilginin artacağını söyledi ve "Nadir bulunuşu, çıkarılmasındaki zorluk gibi nedenlerle önemli ve kazandıran bir yatırım aracı haline gelen pırlantanın gelecekte de önemini koruyacağını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA