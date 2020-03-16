Altında sert düşüş Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor.

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Altının ons fiyatı bin 500 doların altına geriledi. İç piyasada ise gram altın 303 liraya inerek yılın en düşük seviyesini gördü.



Koronavirüs tehdidiyle nakite kaçış küresel piyasalarda sert düşüşlere yol açtı. Altın piyasası da koronovirüs endişesinden etkilenmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı yüzde 5'i aşan düşüşle bin 500 doların altına geriledi. İç piyasada ise gram altın 299 lira düzeyinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 491 liradan satılıyor.



Gram altın 24 Şubat tarihinde 333 liraya yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA