Altında rekor? Altının gram fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Tarihinin en yüksek seviyesini gören altın 457 lirayla satışa sunuldu. Altının onsu ise 2.037 dolar, çeyrek altın 747 liradan satışta.



Koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yeni güne de rekorla başlayan altının onsu 2.037 dolar ile gram altın ise 457 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? Saat 10.10 itibarıyla gram altın 455 liradan, ons altın ise 2.030 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 liradan, cumhuriyet altını ise 3.045 liradan satılıyor. GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN