Altında mayıs alım fırsatı sunabilir
03.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:21
Altının ons fiyatı geçen ay yaklaşık son 8 yılın en yükseği olan 1.747 doları, gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 389,5 lirayı test etti.
Altının ons fiyatı geçen ay yaklaşık son 8 yılın en yükseği olan 1.747 doları, gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 389,5 lirayı test etti. Uzmanlar, nisanda rekor kıran altın mayısta kademeli geri çekilebileceğini ifade ediyor.
Kaynak: Dunya.com