Altında işçilik kampanyası

- Altında işçilik kampanyası Düğün sezonunun başlamasıyla hareketlenen altın piyasası, fiyatların düşmesi ve Kuyumcukent esnafının kampanyalarıyla vatandaşın yüzünü güldürdü.

- Altında işçilik kampanyası

İSTANBUL - Düğün sezonunun başlamasıyla hareketlenen altın piyasası, fiyatların düşmesi ve Kuyumcukent esnafının kampanyalarıyla vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yaz mevsimiyle beraber başlayan düğün sezonu altın piyasasını hareketlendirdi. Altın fiyatlarının kısmen düşmesi vatandaşları mutlu ederken Kuyumcukent esnafının işçilikte yüzde 50'ye varan indirimler başlatması evlilik hazırlığındaki çiftlerin mutluluğunu katladı.

Kuyumcukent esnafı tarafından evlenecek çiftler için başlatılan kampanyada, tam gelin seti 5 bin 850 liradan 4 bin 700 liraya düşerken altın kolyeler bin 60 liradan 850 liraya düştü. Tuğralı kolye 5 bin 150 liradan 3 bin 950 liraya düşerken Trabzon Hasır Bilezik 7 bin liradan 5 bin 700 liraya düştü.

Hem koronadan sonra hem altın fiyatlarının düşmesiyle beraber hem de işçilikte uygulanan indirimin getirdiği yoğunluğundan bahseden kuyumcu Burak Çelebi, "Yeni sezon kampanyamız bu ayın sonuna kadar devam edecektir. İşçiliklerinde yüzde 50'ye varan indirimler var. Bunlar arasın tek taşlar, beş taşlar, tuğralar, alyanslar ve düğü setlerinde geçerlidir. Bileziklerde 14 ve 8 ayarda geçerli fakat 22 ayarlarda geçerli değil çünkü 22 ayarlar işçiliksiz olduğu için. Diğer işçilikli bütün ürünlerde geçerlidir indirimimiz. Tek taşlar, 600-700 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar devam ediyor.

Kuyumcukent'de altın fiyatlarının yanı sıra gelinlik ve düğün organizasyonlarında da indirime gidildi.

Gelinlik fiyatları 4 bin 500 liradan 2 bin 500 liraya indi. İndirimlerin yanı sıra gelinlik aksesuarları da kampanya kapsamında alıcılara hediye ediyor. Kampanya kapsamında düğün, nişan organizasyonlarında tek kişilik masa ve sandalye ile tüm aksesuarları ise 55 liradan 30 liraya indi.

Kuyumcu Gökhan Alpkaya, "Evlenecek çiftlerimize özel kampanyalarımız başladı. İşçiliklerde işçilikten feragat ederek ürünlerine göre yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40 indirimlerimiz oluyor. Şal olarak geçen ürünümüz 40 bin liradan 35 bin liraya düştü" açıklamasında bulundu.

İndirimi duyduğu için gelinlik bakmaya geldiğini ifade eden Alev Güler, "Fiyatlar pandemi zamanına göre çok iyi. Bizim de tam pandemi zamanına denk geldi düğün. Şu an bakıyoruz bakalım anlaşacağız inşallah. Aslında düğüne biraz vardı ama şu an fiyat uygunken almak istiyorum" dedi.

Satış temsilcisi Büşra Özsınmaz, "Yüzde 50 oranında indirim var. Bunun yanında evlerde yaptığımız nişan paketlerinde 4 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya düştük. Misafirlerimize her şekilde yardımcı oluyoruz" diye ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek