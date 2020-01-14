Altında düşüş sürüyor, paladyum rekorda
15 Ocak'ta imzalanması planlanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı öncesinde altın düşüşe devam ederken, elektrikli araç bataryalarında kullanılan paladyumun fiyatı rekor düzeylere ulaştı.
15 Ocak'ta imzalanması planlanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı öncesinde altın düşüşe devam ederken, elektrikli araç bataryalarında kullanılan paladyumun fiyatı rekor düzeylere ulaştı.
Petrol fiyatları da, ABD-İran gerginliğinin azalmasıyla beş günlük düşüşün ardından imzalanacak anlaşma öncesinde yükselişe geçti.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.04 artışla 64.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 artışla 58.50 dolardan işlem görüyor.Küresel Emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.28 düşüşle 17.76 dolardan,altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,543.50 dolardan,bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.85 dolardan,platin, yüzde 0.45 düşüşle 977.70 dolardan vepaladyum yüzde 0.56 artışla 2,090.30 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 291 liraya, çeyrek altın 477 liraya, Cumhuriyet altını da 1,973 liraya geriledi.