Altıncı gününde Barış Pınarı Harekatı: Dünya medyasının manşetleri

Altıncı gününde Barış Pınarı Harekatı: Dünya medyasının manşetleri

Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ederken, dış basında da geniş yer bulmaya devam ediyor

14.10.2019 14:27
Altıncı gününde Barış Pınarı Harekatı: Dünya medyasının manşetleri

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ederken, dış basında da geniş yer bulmayı sürdürüyor.


İşte dünyanın önemli gazetelerinden harekatla ilgili haberler. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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