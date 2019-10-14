Altıncı gününde Barış Pınarı Harekatı: Dünya medyasının manşetleri

14.10.2019 14:27

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ederken, dış basında da geniş yer bulmayı sürdürüyor.



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