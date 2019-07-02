Altınbaş Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Altınbaş Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Bin 500'ün üzerinde öğrencinin diplomalarını aldığı törende konuşan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Mezunlarımızı sadece Türkiye 'nin şehirlerine değil, dünyanın birçok faklı yerlerine gönderiyoruz. Bu yıl ilk kez dünyada ilk 200'e girdik. Sıralamada yükselmek için çalışacağız" dedi.

Altınbaş Üniversitesi 5'inci dönem mezunlarını verdi. Maslak TİM Show Center'da gerçekleşen törende bin 500'ün üzerinde öğrenci kep attı. Açılış konuşmasını yapan, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, "Altınbaş Üniversitesi, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 11 yıl önce kuruldu. Dünyaya yön verecek bilimsel bilgiyi üretmek için çok çalışmanın öneminin farkındayız, bunun içindir ki 11 yıl önce öğrencilerimize dünya çapında bir kariyerin kapılarını açan uluslararası network ağımız, yabancı dil programlarımız ve fark yaratan eğitim süreçlerimizle Altınbaş Üniversitesi olarak iş dünyasında, meslek yaşamında başarılarla dolu bir geleceğin temellerini attık" dedi.

'ÖMÜR BOYU YARARLANACAĞINIZ BİR PORTFÖY SUNACAK'

Altınbaş Üniversitesi öğrencilerini mezuniyetlerinden dolayı tebrik eden Altınbaş, "Yurt içi ve yurt dışı iş dünyasıyla olan kalıcı ilişkilerimiz, bu çatı altında edinilen ilişkiler size ömür boyu yararlanacağınız bir portföy sunacaktır. Öğrencilerimize, iş hayatındaki altın kurallardan biri olan diplomayla yetinilmiş bir bilgi değil, değişen, gelişen çağa ayak uyduran, hatta kendilerini sürekli yenileyerek çağın ötesini öngörebilen araştırmacı bir vizyon kazandırdığımıza inanıyorum. İş ve sosyal hayatınızda da 'sürekli öğrenimi, gelişimi' bilgiye dayalı bir değer yaratmanın vazgeçilmez bir alışkanlığınız olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA EĞİTİME KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK'

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise 11'inci yılını dolduran Altınbaş Üniversitesi'nin 9 fakültesiyle, 2 meslek yüksekokuluyla ve 3 enstitüsüyle Türkiye'deki yüksek öğrenim sisteminin önemli bir unsuru haline geldiğini söyledi.

Üniversite bünyesinde 90 farklı ülkeden 3 bine yakın uluslararası öğrenci bulunduğunu kaydeden Çağrı Erhan, "Altınbaş Üniversitesi mezunlarını sadece Türkiye'nin çeşitli illerine değil dünyanın birçok faklı yerlerine gönderiyor. Bugün aramızda Tıp Fakültesi'nden mezun olan Afrika'da, Ortadoğu'da ülkelerine dönüp doktorluk yapacak olan öğrencilerimiz var. Bu anlamda üniversitemiz ulusal ve uluslararası alanda eğitime katkı sağlamaya devam edecek" dedi.

Üniversitenin 2023 hedeflerini anlatan Erhan, "Altınbaş Üniversitesi bu yıl ilk defa Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda Times Higher Education tarafından düzenlenen sıralamada 3 alanda 200 – 300 bandında yer aldı. Biz bu sıralamayı yükseltmek için çalışacağız. Yüksek öğretim sürekli evrilen bir alan. 2023 hedefimiz; bütün bölümlerinin akredite olduğu ve uluslararası sıralamada yükselen bir kurum olmak" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZDEKİ CEVHERİ DIŞARI ÇIKARMAYA UĞRAŞIYORUZ

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Erhan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, bugüne kadar hangi ilkeler doğrultusunda hareket ettilerse bundan sonra meslek yaşantılarında da hak arayışlarını, haksızlıklar karşısında dik duruşlarını devam ettirsinler. Altınbaş Üniversitesi sadece eğitim vermiyor. Öğrencilerin içerisinde bulunan cevheri dışarıya çıkarmaya uğraşıyor. İşte buradan hareketle yeni dönem mottomuzu "Seni 'En İyi Sen' Yapar olarak belirledik. Altınbaş Üniversitesi olarak eğitim felsefemizi öğrencilerimizin içindeki potansiyeli yetenekleri doğrultusunda en üst seviyeye çıkarmak olarak belirledik. Böylece ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağını sağlarken, aynı zamanda onları sektörlerine özgüvenle hazırlamayı amaçlıyoruz. Hepsinin de yolu şimdiden açık olsun."

"BAŞKASININ DÜZLÜĞÜNDE KOŞACAĞINIZA KENDİ YOKUŞUNUZDA TIRMANIN"

Kendileri için günün anlam ve önemini anlatan Altınbaş Üniversitesi Okul Birincisi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Deniz Coşkun da "Güzel Sanatlar okuyan biri olarak birinci olmanın ayrı bir kıymeti olduğunu düşünüyorum. Umarım bu da sanata ve sanatçıya olan algıyı bir parça da olsa değiştirebilir. Başkasının düzlüğünde koşacağınıza kendi yokuşunuzda tırmanın" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul