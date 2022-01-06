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Altınbaş Üniversitesi, dünyada 68'inci sırada

Altınbaş Üniversitesi, dünyada 68'inci sırada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altınbaş Üniversitesi, dünyanın en önemli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 'World University Rankings 2022' sonuçlarına göre tüm zamanlarda herhangi bir kategoride 100'e giren ilk Türk üniversitesi oldu.

Altınbaş Üniversitesi, dünyanın en önemli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 'World University Rankings 2022' sonuçlarına göre tüm zamanlarda herhangi bir kategoride 100'e giren ilk Türk üniversitesi oldu.

Dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı (THE) 'World University Rankings'e göre uluslararası öğrenci yoğunluğu kategorisinde yüzde 43'lük oranla 68'inci sırada yer aldı. 99 ülkeden, 1600'den fazla üniversiteyi kapsayan THE -Times Higher Edication World University Ranking'in 2021 yılı sıralamasında, Türkiye üniversiteleri arasında ise 1'inci sırada.

Altınbaş Üniversitesi, geçtiğimiz hafta Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), 2020 yılı İhracat Şampiyonları ödüllerinde de Eğitim kategorisinde Üçüncülük Ödülüne layık görülmüştü.

Alınan bu başarılı sonuçlar, Altınbaş Üniversitesi'nin Türkiye'nin eğitimde uluslararası markası olarak evrensel bilgi üretimine güçlü katkıları olarak dikkat çekti.


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