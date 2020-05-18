Altınapa barajında avlanma denetimi
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Altınapa barajında avlanma denetimi

Altınapa barajında avlanma denetimi Konya'da Altınapa Baraj gölünde sürdürülen denetimlerde takıldığı balıkçı ağ gözlerinden üreme devresinde olan çok sayıda balığın yanı sıra su kuşu, kaplumbağa ve kurbağalar da kurtarılarak suya tekrar bırakıldı.

Altınapa barajında avlanma denetimi
18.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:01

Altınapa barajında avlanma denetimi

KONYA - Konya'da Altınapa Baraj gölünde sürdürülen denetimlerde takıldığı balıkçı ağ gözlerinden üreme devresinde olan çok sayıda balığın yanı sıra su kuşu, kaplumbağa ve kurbağalar da kurtarılarak suya tekrar bırakıldı.

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde yürütülen sokağa çıkma yasağı olan günlerde de Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesinin koordinesinde Altınapa baraj gölünde kaçak avlanmaya karşı gerçekleştirilen denetim ve kontroller devam ediyor. Denetimlere Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyesi gönüllüler de eşlik ediyor.

Ekipler, yıl boyu ticari avcılığın yasak olduğu baraj gölüne kaçak olarak balıkçı ağı sererek yasa dışı avlanmak isteyenlere karşı haftalardır gece gündüz demeden kesintisiz olarak denetimler yürütüyor. Üreme devresinde olması nedeniyle karnı havyarla dolu olan balıkları avlamak isteyenlerin serdiği metrelerce ağları baraj gölündeki su yüzeyinde bulup tekneye toplayan ekipler, sonrasında imha edilmek amacıyla ilgili kurumlara teslim etmek üzere kıyı kesime çıkarıyor.

Balıkçı ağları tekneye çekilirken ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı olduğu belirlenen istilacı türler dışındaki sazan ve kadife balıkları da ağlardan kurtarıldıktan sonra tatlı sulara yeniden salınıyor. Gönüllüler, bazen uzun uğraşlar verdiği balıkları "kurban olduğum" sözleriyle ağlardan kurtardıktan sonra öperek tatlı sulara bırakıyor. Denetimlerde, balıkların yanı sıra ağlara takılan 1 su kuşu 'bahri ile 1 kaplumbağa ve çok sayıda kurbağa da kurtarılarak yeniden ait olduğu yaşam sahası olan baraj gölü sularına bırakıldı.

- 900 metre balıkçı ağı kıyıya çıkarıldı -

Baraj gölü yüzeyinde son iki günde, iki ayrı botla yapılan balıkçı ağı arama ve tarama çalışmalarında akarsuyun baraja döküldüğü Değirmenköy bölgesindeki sık ağaçlı ve çalılık alanda üç farklı bölgede tespit edilen balıkçı ağlarının sulardan çıkarıldığı, ele geçirilen 900 metrelik balıkçı ağının Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile KOSKİ ekiplerine imha edilmek üzere teslim edildiği kaydedildi. Baraj gölündeki yasa dışı avlanmaya karşı denetimlerin bundan sonra da süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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