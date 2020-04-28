Altınapa Baraj Gölü'nde kaçak avlanmaya karşı denetimler sürüyor Konya'da bulunan Altınapa Baraj Gölü'nde kaçak balık avının önüne geçmek için denetimler devam ediyor.

Konya'da bulunan Altınapa Baraj Gölü'nde kaçak balık avının önüne geçmek için denetimler devam ediyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri yıl boyu ticari avlanmanın yasak olduğu Konya-Beyşehir kara yolu üzerindeki baraj gölünde denetim gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ve Konya Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyelerinin de eşlik ettiği denetim ve kontrollerde, barajın farklı noktalarında çok sayıda sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi.

Baraj gölünde botlarla yapılan denetimde tesbit edilen ağlar toplanırken, ağlara takılı vaziyette olan, üreme dönemindeki çok sayıda canlı sazan balığı ise suya bırakıldı.

Denetimler esnasında üreme dönemindeki sazan balıklarını zıpkın ile avladığı tesbit edilen bir kişi ise karanlıktan ve sık ağaçlık yapıdan faydalanarak kaçmayı başardı.

Denetimlerin, hafta içi günlerin yanısıra sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de yoğunluk kazandığı öğrenildi.

Kaynak: AA