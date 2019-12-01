Altına sığında otomobilin hareket etmesiyle yaralanan köpek tedavi altına alındı

01.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:13

Mersin'de uyumak için altına sığındığı otomobilin hareket etmesiyle 4 bacağı da kırılan köpek, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavi altına alındı.



Silifke ilçesinden telefonla gelen yardım talebi üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, bir otomobilin altında uyurken aracın hareket etmesiyle 4 bacağı da kırılan köpeği koruma altına aldı.



Bulunduğunda 2 bacağında parçalı kırıklar ve açık yaralı kırıklar olduğu tespit edilen köpeğin, yapılan ilk muayenesinde ön iki bacağının da kırık olduğu belirlendi. Hayvan ambulansı ile sedyede güvenli bir şekilde Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne nakledilen köpek, burada ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren bir ameliyatla parçalı kırık oluşan bacağına platin takılan ve diğer bacakları da gerekli müdahale yöntemleri ile ameliyat edilen köpeğin 4 bacağı da alçıya alındı. Köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı.



Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, geç kalınması halinde 4 bacağın da kurtarılamayacağının altını çizerken, şimdi tedavi altına alınan köpeğin 1 ay sonra 4 bacağının üzerinde durarak, eski günlerine kavuşacağı bilgisini paylaştı.



Sürücülere de bir hatırlatmada bulunan Cücük, yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korunmak için arabaların altına ve motor bölümlerine giren kedi ve köpeklere karşı sürücüleri biraz daha dikkatli olmaya çağırdı.



Tek isteği korunaklı bir yerde biraz uyku olan talihsiz köpeğe, Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından 'Uykucu' ismi verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA