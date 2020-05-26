Altına şekil veren kent salgından güçlenerek çıkmak istiyor
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Altına şekil veren kent salgından güçlenerek çıkmak istiyor

Türkiye'de altın işlemede İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta sektör temsilcileri, yeni pazar ve model arayışlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini fırsata çevirmeyi hedefliyor.

Altına şekil veren kent salgından güçlenerek çıkmak istiyor
26.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:46

Türkiye'de altın işlemede İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta sektör temsilcileri, yeni pazar ve model arayışlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini fırsata çevirmeyi hedefliyor.

Sektörün öncü kentlerinden Kahramanmaraş'ta, yaklaşık 500 kuyumcu atölyesinde 5 bin, çevresiyle birlikte 20 bin kişi istihdam ediliyor. Ağırlıklı olarak "22 ayar" altın işlemeciliğinin yapıldığı kentte üretilen birbirinden farklı takı çeşitleri, Türkiye'nin her yerinde, kuyumcuların vitrinlerini süslüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok düşük kapasitede çalışan sektör temsilcileri, hem kendilerinin özverisi hem de devletin desteğiyle işçi çıkartmadan süreci yönetmeye çalışıyor.

Salgın döneminde yeni modeller geliştirip pazar arayışına giren sektör temsilcileri, Kovid-19 sürecini fırsata çevirip, güçlenerek çıkmayı umuyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyumculuk sektöründe İstanbul'dan sonra en büyük imalat atölyelerinin bulunduğu Kahramanmaraş'ta, özellikle 22 ayar altında en büyük üretim potansiyeline sahip olduklarını belirtti.

Salgın sürecinde, belirtilen kurallara uygun hareket ettiklerini anlatan Öz, sokağa çıkmanın kısıtlandığı günlerde, atölyelerin üretime ara verdiğini söyledi.

"Sektörümüz istihdam sağlamaya devam eder"

Öz, ticaretin azalmasıyla imalatçıların bir kısmının kendi rızalarıyla iş yerlerini kapattığını bir kısmının ise çok düşük potansiyelde çalıştığını belirterek "Sektördeki iş verenlerimiz işçilerine kesinlikle çıkış vermediler. Çalışma kapasiteleri durmuş olsa da işçilerimizi istihdam etmeye devam ettiler." dedi.

Salgının bir an önce bitmesini dileyen Öz, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisine bir nebze de olsa Kahramanmaraş, kuyumculuk sektörüyle katma değer sağlıyor. Daha fazla zarar oluşmaması için imalatçılarımızın bir an önce hareket geçmesini bekliyoruz. Kuyumcuların normal şartlarda sezonu açıldı. Tarım sektöründe hasat mevsiminin başlaması, düğün sezonunun girmesi, bizim işlerimizi hareketlendirmesi gerekirken tedbirler kapsamındaki kısıtlamalar bizi etkiliyor."

Öz, "Tüm atölyelerimiz bu krizi bir fırsata çevirme adına yeni modeller ve arayışlarla yeni döneme kendilerini hazırlamaya çalışıyor. Umarım bu pandemi süreci biter. Özellikle Türkiye ve yurt dışına hitap eden sektörümüz büyük bir katma değer ve istihdam sağlamaya devam eder diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

İmalatçılardan Durdu Mehmet Demirciler ise düğün ve nişan gibi törenlerin ertelenmesinin sektöre de yansımalarının olduğunu belirterek, "Hem biz fedakarlık ederek hem de devletimizin desteğiyle işçilerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bu günler de geçecek. Umudumuzu hiç yitirmedik. Pandemi bittikten sonra büyük bir atılımla işlerimizi sürdürme heyecanındayız. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinden Selim Gödeoğlu da Kovid-19 süreci sonrasında işlerinin yeniden canlanacağına inandıklarını belirterek herkesin sosyal mesafe kuralına uyup maske takması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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