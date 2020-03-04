Altına 'kadın' eli değdi

04.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:17

Ordulu altın takı tasarımının bölgedeki tek kadın ustası Yazgın Candan Günindi, çocukluk yıllarından beri hayalini kurduğu meslekte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınların bu mesleği layıkıyla yerine getirdiğini ifade eden Günindi, zorlukları olsa da mesleğini sevdiğini belirtiyor.



Çocukluk yıllarından annesinin takılarına heves salan ve kendince tasarım üretmeye başlayan 29 yaşındaki Yazgın Candan Günindi, Ordu'daki bir altın imalat atölyesinde takı tasarım ustası olarak çalışıyor. Yaklaşık 2 yıldır atölyede insanların taleplerine göre altın ve gümüş takılara şekil veren Günindi, vitrinleri süsleyen takıların kendi elinden üretilmesinin mutluluk verdiğini belirterek, tasarım konusunda erkeklerden daha iyi olduklarını belirtiyor.



"Takıları üretmek olağanüstü bir duygu"



Üniversitelerde takı teknolojisi ve tasarımı bölümünün olduğunu lise yıllarında öğrenen ve bu işi eğitimli olarak yaptığını aktaran Yazgın Candan Günindi, "Küçüklükten beri daha değersiz boncuk takıları kendimce tasarlardım. Sonrasında lise sonrası böyle bir bölümün olduğunu rastgele öğrendim. Okula gidince alanı kendime çok yakın hissettim. Takıları üretmek gerçekten çok olağanüstü bir duygu. Bir de bunları yapabiliyor olmak bana bir ayrıcalık kazandırıyor, çünkü bir zanaat. Kadınlar var oldukça da ölümsüz olan bir meslek" dedi.



"Kadınlar özel takılar istiyor"



"Genel olarak küçüklükten beri annemizin takılarını alıp ayna karşısında süslendik, bütün kadınlar çok sever. Bir de kadınlar takılarının kendisine has ve özel olmasını ister" diyen Günindi, "Ben de burada tam olarak bunu yapıyorum. Müşterilerin talebine göre takıları kişisel tasarımlara dönüştürüyorum" şeklinde konuştu.



"Tehlikeli olsa da önlemleri alıyoruz"



Genellikle erkek mesleği olduğu düşünülen ve çalışma şartlarında makineler, yakıcı ve yanıcı maddeler olduğundan tehlikeli olduğu düşünülen bu mesleği kadınlar tarafından başarıyla yapıldığını aktaran Günindi, "Kadınlar da bu mesleği çok güzel başarıyor. Tabi tehlikeli ama önceden önlemlerimizi alıyoruz. tüplere yangın önleyici aparatlar takılıyor ve kendimiz de önlemler alarak bu işi gerçekleştiriyoruz. Yani işin tehlikesini ön görüp, ona karşı önlemler alabiliyoruz. Kadınlar genelde atölyelerde erkek gördükleri için o duruma alışkınlar ama atölyede bir kadın gördüklerinde biraz şaşırıyorlar ve aslında rahatlıyorlar. Çünkü bir kadın olarak onları anlayabiliyorum. Ne istediklerini, nasıl bir tasarım ve dokunuş istediklerini daha iyi anlayabiliyorum. Erkekler bu meslekte çok güzel işler yapıyorlar ama kadın kadına olunca daha güzel anlatıyorlar" ifadelerine yer verdi.



Türkiye'de sayıları oldukça az



Kadın takı tasarım ustalarının sayısının Türkiye'de az olduğuna da değinen Günindi, "Aslında okulundan mezun olan arkadaşlarımız çok ama bu mesleği atölyelerde gerçekleştirebilen çok az arkadaşımız var. Bu da genelde erkek egemen çalışma ortamı olmasından olabiliyor" diye konuştu.



Kadın altın tasarım ustası Yazgın Candan Günindi ayrıca, bazı öğrencilerin bu mesleğe ilgi duyduklarını ifade ederek, bu alanda eğitim alan öğrencilere de tavsiyede bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA