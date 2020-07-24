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Altın zirveyi gördü! Altın fiyatı nedir? Altında son durum ne?

Altın zirveden zirveye koşuyor. Dün günü 415 lirayla kapayan altın, bugün 419,9 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın zirveyi gördü! Altın fiyatı nedir? Altında son durum ne?
24.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:13

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı dün 415 lirayla tamamladı. Bugün ise ilk olarak sabah saatlerinde 418 lirayla rekor tazeleyen altın öğleden sonra yükselişe devam etti. 419,9 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın saat 16.40 itibarıyla 419 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 687, CUMHURİYET ALTIN 2.799

Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 liradan, cumhuriyet altını da 2.799 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.900 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA TARİHİ ZİRVE DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti. Bugün, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.

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