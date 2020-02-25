Altın zirveden döndü, petrol hafif yükseldi

25.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:52

Covid-19 aşısının bulunduğuna ilişkin haberlerin de etkisiyle altın fiyatları yedi yılın zivesinden yüzde 2.0'dan fazla gerilerken, petrol fiyatları hafif yükseldi.

Goldman Sachs, salgın sebebiyle ABD'nin ilk çeyrekteki büyüme öngörüsünü 1.4'ten, 1.2'ye düşürdü. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 71 kişi daha hayatını kaybederken, 508 vaka daha tespit edildi.

Petrol fiyatları Pazartesi günü yüzde 4.0'ten fazla düştükten sonra Salı günü hafif yükselişte.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.64 artarak 56.66 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.62 artarak 51.75 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 3.16 düşüşle 18.28 dolardan,altın, yüzde 2.24 düşüşle 1,636.20 dolardan,bakır, yüzde 0.49 artışla 2.58 dolardan,platin, yüzde 0.89 düşüşle 965.50 dolardan vepaladyum yüzde 1.34 artışla 2,555.00 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 320 liraya, çeyrek altın 524 liraya, Cumhuriyet altını da 2,166 liraya geriledi.

Kaynak: DHA