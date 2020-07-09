Altın Zirve Ödül Töreni'nde yılın en iyileri seçilecek Yılın en iyileri, muhteşem bir geceyle bu yılın en prestijli ödüllerinin sahibi olacak.

İş ve Ekonomi Dünyasının birbirinden iddialı markaları ve yılın en iyi sanatçıları "ALTIN ZİRVE ÖDÜLLERİ Gecesi'nde" taçlandırılacak. Yılın en iyileri, muhteşem bir geceyle bu yılın en prestijli ödüllerinin sahibi olacak. Ayrıca "ÇOCUK İÇİN DEĞER" sloganıyla yola çıkan bu gece, yeryüzünde yaşayan bütün çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek.

ALİA MEDİA EV SAHİPLİĞİNİ YAPACAK

İşinde iddialı, en iyi olan ve en seçkin mekân, marka olduğunu ispatlayan firmalar, bu gecede Alia Media'nın ev sahipliğinde ve birçok ünlünün katılacağı "ALTIN ZİRVE ÖDÜLLERİ" töreninde ödüllerini alacak. Gecede birçok ünlü sanatçının da sahne alacağı konuşuluyor.

Sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlünün yer alacağı gece oldukça ses getireceğe benziyor. "Altın Zirve Ödül Töreni'nin" yılın en görkemli, en prestijli töreni olacağı şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı bile. Bilindiği üzere Alia Media geçtiğimiz yıl "Altın kanat ödülleri" ödül törenini gerçekleştirmişti. Yine o gecede birbirinden ünlü sanatçılar ve markalar ödül almıştı. O muhteşem gecenin sunucusu Gökay Kalaycıoğlu şovlarıyla geceye renk katmıştı.