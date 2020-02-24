Altın yükseliyor, petroldeki düşüş yüzde 2.0'yi aştı
Altın fiyatları, Covid-19 salgınının Çin'in dışında birçok ülkeye sıçramasının ardından yüzde 2.0'den fazla yükselirken, petroldeki düşüş talep endişeleriyle yüzde 2.0'yi aştı.
24.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:55
–Altın fiyatları, Covid-19 salgınının Çin'in dışında birçok ülkeye sıçramasının ardından yüzde 2.0'den fazla yükselirken, petroldeki düşüş talep endişeleriyle yüzde 2.0'yi aştı.
- İstanbul
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında 2,619 kişi yaşamını yitirdi, 77,150 kişi salgından etkilendi.Altın fiyatlarının Covid-19 endişeleriyle yükseldiğini belirten Goldman Sachs, salgının ilk çeyrekte kontrol altına alınmasıyla altın fiyatlarındaki üst sınırın 1,750 dolar olacağını öngördü.Petrol fiyatları, salgının Güney Kore, İtalya ve İran'a da sıçraması sonucunda talep endişeleriyle birlikte düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.39 gerileyerek 57.10 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.19 düşüşle 52.21 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.49 artışla 18.62 dolardan,altın, yüzde 0.97 artışla 1,664.90 dolardan,bakır, yüzde 1.15 düşüşle 2.57 dolardan,platin, yüzde 0.30 düşüşle 973.20 dolardan vepaladyum yüzde 0.82artışla 2,626.80dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 328 liraya, çeyrek altın 537 liraya, Cumhuriyet altını da 2,221 liraya yükseldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA