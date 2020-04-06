Altın yükseliyor, petrol düştü Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman altının fiyatı da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlem gününde 1,650 dolara dayandı.

Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman altının fiyatı da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlem gününde 1,650 dolara dayandı. Altının yükselişinde, bir süredir yükselen doların yatay hareket etmeye başlaması da etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelenince, petrol fiyatları hafif geriledi.

OPEC+ Grubu'nun yeni üretim kısıntısı üzerinde anlaşmak üzere toplanacağı açıklandığında 34 doları aşan Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 3.35 düşüşle 33.354 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.23 düşüşle 30.59 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 2.05 artışla 14.69 dolardan,altın, yüzde 1.93 artışla 1,649.64 dolardan,bakır, yüzde 1.70 düşüşle 4,842.50 dolardan,platin, yüzde 1.28 artışla 733.98 dolardan,paladyum yüzde 1.19 düşüşle 2,149.15 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise gram altın 358 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.Ünlü Menkul Değerler'in haftalık değerlendirmesinde, "CFTC vadeli işlem kontratlarında da görüldüğü gibi yatırımcıların dolar tercihinin ön planda kalmasını sağlarken ons altın 1600 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Söz konusu seviyenin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareket etme eğiliminin geçerliliğini koruyacağını düşünüyoruz. Ancak doların sergileyeceği performans da altının yönünde belirleyici olacaktır. Öyle ki, geride bıraktığımız haftada dolar endeksinin 100 seviyesini aşması altının daha fazla destek bulmasını zorlaştırmıştı. Dolayısıyla dolardaki kazanımların devam etmesinin altın üzerinde baskı oluşturabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor" denildi.

Kaynak: DHA