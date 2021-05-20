Altın yükselir mi? Altın fiyatları artacak mı? Uzmanlar yorumladı

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Gram altın fiyatları, yaklaşık olarak geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda 504 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise 1872 dolar seviyesinde hareket ediyor. Peki, Altın yükselir mi? Altın fiyatları artacak mı? Uzmanlar yorumladı

Edirne'de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Altının gramının şuanda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti.

Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi.

Altın Yorumları/ Meksa Yatırım – (20.05.2021)

İç piyasalar dün bayram tatili nedeniyle kapalıyken dış piyasalar gergin ve dalgalı bir seyir izledi. ABD enflasyon endişelerine bağlı belirsizlik ve azalan risk iştahı dış borsalara olumsuz yansırken altın fiyatını yukarı çekti.

XAUUSD; Kâr satış denemelerine rağmen yükseliş hareketi devam ediyor. İlk destek 1.862seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde yükseliş hareketi gücünü koruyabilir. Bu seviyenin altında verilecek sonraki destek noktaları 1.852-1.840 seviyelerinde. İlk dirençler ise 1.883-1.890 seviyelerinde bulunuyor. 1.890 daha önemli. Sonraki dirençler 1.900 ve 1.920 seviyelerinde görülüyor.

Altın Yorumları/ Ziraat FX – (20.05.2021)

XAU/USD: Fed'in güvercin duruşunu koruduğu ortamda artan oynaklık ile enflasyon endişelerinden destek bulan ve 1.890 seviyesine kadar yükselen değerli maden, dün Fed toplantı tutanaklarında gerektiği taktirde bir noktada tapering konusunun tartışabileceğine yönelik işaretlerin gözlenmesi ile kar realizasyonları ile karşılaştı.

Öte yandan, şahin sayılabilecek tutanaklara karşın piyasanın bu sabah daha sakin bir görüntü çizmesi ve ABD on yıllık tahvil faizinin %1,70'in altında kalmaya devam etmesi ile birlikte Ons Altın'da tekrar toparlanma görülüyor. Şu aşamada, Dolar da tekrar baskı altında kalırken, Ons Altın'ın 1.855 desteğinin üzerinde kalarak 1.890 direncine tekrar yönelebileceğini düşünüyoruz.

Gram Altın Yorumları/ ALB Forex – (20.05.2021)

Gram altın fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. Mart ayından beri içerisinde hareket ettiği uzun vadeli yükselen kanal trendini yukarı yönlü kırmayı test eden fiyatta kalıcılık sağlanamadı. 510.50 bölgesinden kar satışıyla karşılaşan fiyat 503.30 desteğine kadar geri çekilme yaşadı. Fiyatta düşüş hareketinin devam etmesi halinde 500.67 seviyesi bir sonraki destek olarak takip edilebilir. Tersi durumda 507.10 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 507.10/ 510.50/ 515.15

Destekler: 503.30/ 500.67/ 496.50

Altın Yorumları/ ALB Forex – (20.05.2021)

Ons altın, düşüş trendi bölgesine geri dönüş hareketini yaparak 1850 seviyesini destek olarak test etti. Onay hareketi görüntüsü oluşturan değerli metalde gelen güçlü alımlar ile 1890 seviyesi direnç test edildi.

1875 seviyesi altında doğru geri çekilen Ons altın bu bölge üzerine tekrar geçebilmesi ve kalıcılık yakalayabilmesi durumunda 1900 direncine doğru alımlar hız kazanabilir. 1875 seviyesi altında 1850 ana destek seviyesi takip edilebilir. 1850 seviyesi altında satış bakısı yaşanabilir.

Dirençler: 1900/ 1915/ 1930

Destekler: 1850 1835/ 1818

Gram Altın Yorumları/ Alan Yatırım – (20.05.2021)

500 TL Üzerine Tutundu…

Altının ons fiyatındaki yükselişten destek bulan gram altın, yeni işlem gününde Dolar TL kurundaki gerilemeye bağlı olarak 504 TL seviyelerine geriledi.

Altın gram cinsi, günü 0.70% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 509.00 ve 513.00'de, destek seviyeleri ise 506.00 ve 502.00'de bulunmaktadır.

Altın Yorumları/ Alan Yatırım – (20.05.2021)



Altın Yatırımcısı FOMC Tutanaklarını Takip Etti…

Enflasyon endişeleri ve kripto para piyasasındaki düşüşün etkisiyle altın fiyatları 1,890 $ seviyelerine kadar yükseldi. Akşam saatlerinde gelen FED tutanakları tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken, altının ons fiyatı 1,870 $ seviyelerine geriledi.

Altının ons cinsi, günü 0.00% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,872.00 ve 1,886.00'de, destek seviyeleri ise 1,858.00 ve 1,844.00'de bulunmaktadır.