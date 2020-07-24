Altın yükselecek mi? Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu
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Altın yükselecek mi? Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu

Yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altın, yükselişe devam ediyor. Altın fiyatı her gün artarken, almak isteyenlerin aklında tek bir soru var "Altın düşer mi?" Mark Mobius kimdir?

Altın yükselecek mi? Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu
24.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:02

Yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altın, yükselişine ara vermeden devam ederken rekor üstüne rekor kırıyor. Birçok kişi bu yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ederken dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu geldi. Mobius, "Altın almaya devam edeceğim çünkü yükselişte ve iyi gidiyor" dedi.

Koronavirüse karşı yüzde 100 etkili bir aşının henüz kullanıma geçmemiş olması, ABD ve Çin arasındaki politik gerginliklerin de etkisiyle altın rekor üstüne rekor kırıyor. Ons fiyatı 1900 dolara yaklaşırken gram altın 418 TL'yle rekor kırdı. Vatandaş altına yönelirken düğünlerde 'yarım gram' veya nakit para takmayı düşünenlerin sayısı gittikçe artıyor.

Altın yükselecek mi? Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu

ALTIN YÜKSELECEK Mİ? ALTIN DÜŞER Mİ?

Dolardaki düşüş ve koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle piyasaya para süren yardım paketlerinin enflasyona yol açacağı beklentisi altının yükselmesine neden oluyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0,1 yükselerek 1.889,24 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları Perşembe günü 2011 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek seviye olan 1.897,16 dolar seviyesini görmüştü. Altın hafta başından beri %4'ten fazla değer kazanırken, 2011 sonundan bu yana haftalık bazda en uzun kesintisiz yükselişi kaydetmeye hazırlanıyor.

MARK MOBIUS AÇIKLAMASI "ALTIN ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius ise Bloomberg'e verdiği röportajda altın almaya devam edeceğini söyledi. Mobius, "Altın almaya devam edeceğim çünkü yükselişte ve iyi gidiyor" açıklamasında bulundu. Mobius sözlerine şöyle devam etti: Faizler sıfır olduğu zaman altın çekici oluyor çünkü altınınız olduğu zaman faizler hakkında endişelenmiyorsunuz. Piyasalarda belirsizlik zamanında altının yükseldiğini görüyorsunuz.

Altın yükselecek mi? Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu

MARK MOBİUS KİMDİR?

1936 doğumlu ABD vatandaşı Mark Mobius gelişmekte olan ülkelere yaptığı yatırımla tanınan bir isim. Zaman zaman Türkiye'yi de ziyaret eden ünlü fon yöneticisi Dünya Bankası'nda da çeşitli görevler almıştı. Mobius 2011 yılında Bloomberg tarafından 'dünyanın en güçlü 50 finans ismi' arasında gösterildi. Küresel ekonomiye ilişkin çok sayıda kitabı olan isim kişisel internet sitesi üzerinden değerlendirmeler de kaleme alıyor.

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