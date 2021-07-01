Altın yükselecek mi? Altın fiyatları! 1Temmuz gram, çeyrek altın fiyatı! Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar?

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç gram! Anlık altın yorum! Canlı altın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 1Temmuzgüncel altın fiyatları!

1 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 495,39lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802,54lira, cumhuriyet altını da 3279,99liradan satılıyor.

1 TEMMUZGRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 495,39 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 495,39lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 792,6299

Satış: 812,4456

Yarım Altın:

Alış: 1585,26

Satış: 1624,891

ALTIN FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!