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Altın yeniden 2,000 doları aştı

Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın yeniden yükselişe geçip 2,000 doları aşarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, üretim kısıntısına uyumun yüzde 95'i bulduğunu açıklamasının ardından...

Altın yeniden 2,000 doları aştı
18.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:39

Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın yeniden yükselişe geçip 2,000 doları aşarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, üretim kısıntısına uyumun yüzde 95'i bulduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Altın piyasalarda 2,000 dolar düzeyinde hareket ediyor. Dolar endeksindeki gevşek seyrin devam etmesi, virüs endişeleri, ABD-Çin gerginliği bunda etkili oluyor. 

Sarı madende yukarı eğim sürerken, yatırımcıları yarınki Fed (ABD Merkez Bankası) toplantı tutanaklarını gözlüyor. Analistlere göre, "altın 2,013 direnci izlenirken bu seviyeyi geçmesi durumunda 2,074 zirvesine doğru tekrar yola çıkabilir."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.09 düşüşle 46.29 dolar,Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 43.07 dolar,altın yüzde 0.77 artışla 2,000.44 dolar,gümüş yüzde 1.85 artışla 27.99 dolar,bakır yüzde 1.31 artışla 6,449.00 dolar,platin yüzde 1.18 artışla 966.91 dolar,paladyum yüzde 0.10 düşüşle 2,198.02 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 787 liraya, Cumhuriyet altını da 3,132 liraya yükseldi.OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi'nden yapılan açıklamada, üretim kısıntısına OPEC üyelirinin uyumu yüzde 95'i bulurken, OPEC üyesi olmayan üretici ülkelerin kısıntıya uyumu da yüzde 96 olduğunun altı çizildi.OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi Çarşamba günü toplanarak, üretim kısıntısına ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin programı görüşecek.

 


Kaynak: DHA

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