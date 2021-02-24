Altın yeniden 1,800 doların altına indi

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda zayıflayan doların gerilemesiyle yükseldiği 1,800 doların yeniden altına gerilerken, ABD ham petrol stoklarının büyüdüğünü gösteren verilerin ardından sert düşen petrol fiyatları hafif toparlandı.

Küresel petrol piyasalarının gündeminde ayrıca, Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık toplantısı bulunuyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.01 artışla 64.87 dolar,Batı Teksas yüzde 1.10 artışla 61.82 dolar,altın yüzde 0.66 düşüşle 1,792.86 dolar,gümüş yüzde 0.45 düşüşle 27.55 dolar,bakır yüzde 1.50 artışla 9,250.00 dolar,platin yüzde 0.65 artışla 1,250.35 dolar,paladyum yüzde 0.45 düşüşle 2,347.11 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 415 liraya, çeyrek altın 701 liraya, Cumhuriyet altını da 2,819 liraya yükseldi.ALB Forex'in günlük bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın, 19 Şubat'ta yayınladığı 2021 tarımsal Görünüm Raporu'nda, 2020'ye kıyasla azalan arzın, biraz daha düşük toplam kullanım ve daha küçük kapanış stokları öngörüldüğü, Uluslararası Kakao Örgütü'nün de (ICCO), arz fazlası ve kakao fiyatlarını olumsuz etkileyen pandemi ile ilgili sorunlara dikkat çeken raporu açıkladığı belirtilerek, ürünlere ilişkin şu değerlendirme yapıldı: "Buğdayda, 670 dolar direnç seviyesi tekrar test edildi. 670 dolar seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda 690 dolar direncine doğru yükseliş hız kazanabilir."Mısır fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. Yön tayin etmeye çalışan fiyat, 14 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor."Ocak ayı başından bu yana yükselen trend üzerinde hareket eden ve oluşan sıkışma formasyonunu yukarı yönlü kıran soya fiyatı, yükseliş hareketini sürdürüyor."Pamukta, yükselen kanal direncinden gelen satışların ardından, kanal trend destek seviyesinden yeniden güç kazandı."Şeker fiyatı, son dört yılın en yüksek değerine ulaşmasının ardından kısmi bir gerileme içinde değer kaybetti. "Kahve fiyatı, hafta başından bu yana değer kazanmaya devam ediyor. Dün 138.45 dolar seviyesine kadar yükselen kahve fiyatı günlük pivot seviyesinin bulunduğu 136.80 dolardan destek aldı.

"Kakao fiyatı, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendin kırılması sonrasında 2500 direncine kadar yükseldi. Trend kırılması sonrasında kakao fiyatında oluşan bayrak formasyonu da kırılmış durumda."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı