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Altın yeniden 1,700 doları aştı

Dünya Bankası'nın, küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) beklenen yüzde 5.2 düzeyindeki daralma ile, dünyanın son onyılların en derin durgunluğuyla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptığı raporun yayınlanmasının ardından altın fiyatları tırmanışa geçerek 1,700 doları aştı.

Altın yeniden 1,700 doları aştı
09.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32

Dünya Bankası'nın, küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) beklenen yüzde 5.2 düzeyindeki daralma ile, dünyanın son onyılların en derin durgunluğuyla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptığı raporun yayınlanmasının ardından altın fiyatları tırmanışa geçerek 1,700 doları aştı.

Dünya Bankası'nın, Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2020 raporunda, Covid-19 kaynaklı krizin yansımalarınının, küresel ekonomiyi büyük sıkıntıya sokacağına dikkat çekildi. Raporda, bu sıkıntıların büyük ölçüde, "düşük yatırım, kaybedilen işlerden dolayı insan sermayesinde ve eğitimde yaşanacak büyük erozyon, küresel ticaret ve arz zincirinde parçalı yapıya dönüşüm gibi gelişmeler kaynaklı olacağı vurgulandı.

Ünlü Menkul Değrler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının 1,700 dolardan uzaklaşmamaya çalıştığına işaret ederek, "Altının ons fiyatı geride bıraktığımız haftada 1,670 dolara kadar geriledikten sonra yeni haftaya daha ılımlı bir zeminde başladı" dedi ve ekledi: "Ancak gerek dolar endeksinin son dönemdeki geri çekilmenin ardından 96.5 seviyesinin üzerinde taban oluşturmaya başlaması gerekse küresel risk iştahının ılımlı olması değerli metallerin destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor."Buna karşılık, ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki petrol şirketleri, Cristobal adı verilen tropikal fırtınanın ardından üretime başlamaları üzerine, petrol fiyatları düştü. Fırtına nedeniyle bölgedeki petrol şirketleri, üretimi yaptıkları kuyuların yaklaşık yüzde 35'ini geçen hafta boyunca kapatmak zorunda kalmışlardı. Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.98 düşüşle 40.40 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0,93 düşüşle 38.27 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.06 düşüşle 17.76 dolar,altın, yüzde 1.30 düşüşle 1,720.29 dolar,bakır, yüzde 1.02 artışla 5,717.00 dolar,platin, yüzde 0.47 artışla 843.77 dolar,paladyum yüzde 3.03 düşüşle 1,946.96 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 376 liraya, çeyrek altın 617 liraya, Cumhuriyet altını da 2,456 liraya yükseldi.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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