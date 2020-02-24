Altın yeni haftaya tarihi zirvede başladı

24.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:05

Gram altın 326 liraya ulaşarak yeni haftaya tüm zamanların en yüksek seviyesinde başladı.



Altın geçtiğimiz haftadan süregelen hızlı yükselişini devam ettiriyor. Küresel piyasada artan risklerle yatırımın yönü tamamen altına döndü. Ons altın fiyatının bin 661 dolara yükselmesiyle iç piyasada gram altın 326 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyene ulaştı. Çeyrek altın ise 535 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA