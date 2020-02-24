Altın yedi yılın zirvesinde, petrol düştü

24.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:26

Altın fiyatları yedi yılın zirvesine yükselirken, petrol yüzde 4.0'ten fazla düştü.

Covid-19 salgınının Çin'in dışında birçok ülkeye sıçraması nedeniyle küresel ekonomik büyümeye etki edebileceği endişesi ile yatırımcılar "güvenli liman"a yönlenmeye devam ediyor.

Son gelişmelerde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınınından 2,621 kişi yaşamını yitirirken, 79,400 kişi salgından etkilendi.Petrol fiyatları, salgının Güney Kore, İtalya ve İran'a da sıçraması sonucunda talep endişeleriyle birlikte düştü.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 4.58 gerileyerek 55.82 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.76 düşüşle 50.84 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.27 artışla 18.76 dolardan,altın, yüzde 2.08 artışla 1,683.20 dolardan,bakır, yüzde 1.55 düşüşle 2.56 dolardan,platin, yüzde 0.73 düşüşle 969.00 dolardan vepaladyum yüzde 1.67 düşüşle 2,561.89 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 333 liraya, çeyrek altın 544 liraya, Cumhuriyet altını da 2,252 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA