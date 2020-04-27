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Denizli, Ekonomi, Haber

Altın yatırımcısına korona uyarısı

- Altın yatırımcısına korona uyarısı! Korona süreci devam ettikçe altının fiyatının yükselmeye devam etmesi bekleniyor Altının fiyatı sokağa çıkma kısıtlamasında da yukarı doğru tırmanmaya devam etti Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durmazken, sokağa çıkma kısıtlamasının...

27.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:47
Altın yatırımcısına korona uyarısı

- Altın yatırımcısına korona uyarısı!

Korona süreci devam ettikçe altının fiyatının yükselmeye devam etmesi bekleniyor

Altının fiyatı sokağa çıkma kısıtlamasında da yukarı doğru tırmanmaya devam etti

DENİZLİ - Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durmazken, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 4 gün boyunca da altının fiyatı yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Denizli'de ki kuyumcu esnafı korona salgının devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini işaret etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün 380 TL olan altının gramı 4 günlük kısıtlama kararı sonrası açılan piyasalarda gramı 386 TL'den işlem görmeye başladı.

Altın geçmiş dönemlerde olduğu gibi son günlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcı için her dönem güvenli liman olarak adlandırılan altında son günlerde fiyat artışı devam ederken sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde altının gram fiyatı 387 TL'den işlem görmeye başladı.

Yatırımcılar dikkatli olmalı

Denizli'de kuyumcu esnaflarından Serdar Baysal, sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün altının gram fiyatının 380 TL'den işlem gördüğünü kaydetti. Yatırımcıların fiyatları sürekli kontrol ederek almasını tavsiye eden Baysal, "Dünya'da gelişen mevcut salgın hastalıktan dolayı altın fiyatları yükselmekte. En yüksek 387 TL'yi gördü bugün. Geçtiğimiz günlerde altın 370 TL'ydi. Altın ne olur diye sorarsanız önümüzdeki bu korona dediğimiz salgın devam ettikçe altın fiyatları durmayacaktır, yükselecektir. Yatırımcıların bizzat dikkat etmesini, çok zirveden değil de kontrol ederek almalarını tavsiye ederim" dedi.

Piyasalarda altının gram fiyatı 386 TL, çeyrek altın 634 TL, yarım altın 1268 TL, cumhuriyet altını ise 2531 TL civarında işlem görüyor.

Altın yatırımcısına korona uyarısı

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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