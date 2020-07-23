Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın iki günde 20 lira değer kazanırken, altın yatırımcıları yılbaşına kadar gram altının 500 lirayı görmesini bekliyor.

Altında onsun hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte gram altında iki günde 10 lira fiyat artışı yaşandı. Çeyrek altın da iki günde 20 lira değer kazandı. Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırdı. Çeyrek altın bugün 685 liraya yükselirken, gram altın ise 410 lirayı aştı.

Edirne'de kuyumculuk yapan Zeki Kalkan, altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyledi. Kalkan, "Altınını elinden çıkaran bir nebze de olsa kaybeder" diyerek, vatandaşlara elindeki altını bozdurmamalarını, fiyatların daha da artacağı uyarısında bulundu" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA