Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Küresel piyasalarda güç kaybeden dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşten destek bularak yükselen altının ons fiyatı 22 Şubat'tan bu yana ilk kez 1,820 doları aşarak, 1,822 dolara kadar çıktıktan sonra, bu düzeyin hafif altına çekildi.