Altın ve petrol fiyatları yükseldi

ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak altın fiyatları yükseldi ve ons altın 1,740 doları aştı.