Altın ve petrol fiyatları yükseldi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bugünkü toplantısından Şubat ayında üretim düzeyine ilişkin karar çıkacağı beklentisiyle petrol fiyatları yeniden yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bugünkü toplantısından Şubat ayında üretim düzeyine ilişkin karar çıkacağı beklentisiyle petrol fiyatları yeniden yükseldi.
OPEC+ grubunun Aralık ayındaki toplantısında Ocak'tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını alınmıştı.Küresel düzeydeki kapanmaların artması ve alınan yeni kısıtlama önlemleriyle 1,945 doların üzerine yükselen altın da, hafif geri çekildikten sonra yeniden 1,945 dolar düzeyine döndü.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 3.89 artışla 52.64 dolar,Batı Teksas yüzde 4.24 artışla 49.41 dolar,altın yüzde 0.06 artışla 1,944.96 dolar,gümüş yüzde 0.24 artışla 27.34 dolar,bakır yüzde 1.32 artışla 7,856.00 dolar,platin yüzde 1.62 artışla 1,087.4 dolar,paladyum yüzde 1.86 artışla 2,426.49 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 463 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,051 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının yıla kazançlı başladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın yılın ilk gününde 1940 dolar/onsun üzerini kaydederek, pozitif bir başlangıçla yıla giriş yapmış oldu. 1898 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, yıla hızlı bir başlangıç yaparak son iki ayın en yüksek seviyesini 1944 dolar/onsla kaydettiği bir seansı yaşadı. Küresel çapta aşılama çalışmaları sürerken İngiltere'nin yeniden ulusal karantina kararı ve ABD'de artan vaka sayıları piyasaların iştahını kaçırdı. ABD hisse senedi piyasalara artıda başlamasına rağmen, gün içinde kayıpları yüzde 2'yi aşarak seansı kırmızıda kapattılar. Altın ise bu yaşananlar karşısında güçlü duruşunu seans sonuna kadar sürdürerek, günü 1942 dolar/onstan kapattı ve yüzde 2,3 kazancı hanesine yazmış oldu. Diğer taraftan ABD'de Georgia eyaletinde senato seçimleri bugün gerçekleşecek. İki senatörün seçileceği seçim sonucunda Cumhuriyetçilerin mi yoksa Demokratların mı senatoda üstünlük kuracağı belli olacak. Seçim sonuçları piyasaların dikkatle takip edeceği bir gelişme olacak. "Gümüş ise günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 27.57 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son 3 ayın en yüksek seviyesini kaydettiği bir seansı geride bıraktı. 26.39 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, 27.23 dolar/onstan bir kapanış yaparak yüzde 3.2 kazancı hanesine yazarak yıla başlamış oldu."Platin, yüksek volatilitesiyle öne çıktığı bir seansı yaşayarak yıla başlamış oldu. 1072 dolar/onstan seansa başlayan platin, gün içinde 1134 dolar/onsla son dört yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu seviyede tutunmayı başaramayan platin, bu seviyeden sert satış baskısına maruz kalarak 1073 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu."Paladyum, günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olurken, gün sonunda 2384 dolar/onstan dengelendi ve önceki güne kıyasla yüzde 2.5 kayıp yaşamış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından ortalama sayılacak bir gün geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 2195 kg altın, 3073 kg gümüş işlemiyle yılım ilk işlem günü yaşanmış oldu."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı