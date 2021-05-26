Altın ve petrol fiyatları yatay
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Altın ve petrol fiyatları yatay

Altın ve petrol fiyatları yatay
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD'de tüketici güven endeksinin düştüğünü gösteren veri sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesinin etkisiyle, 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1,900 doları aşarak 1,907 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

ABD'de tüketici güven endeksinin düştüğünü gösteren veri sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesinin etkisiyle, 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1,900 doları aşarak 1,907 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Petrol fiyatları da, İran'ın petrol arzının yeniden başlayarak piyasada arz fazlasına neden olacağı endişelerine karşın, ABD yakıt talebinin güçleneceği beklentisinden destek bularak yatay işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.57 düşüşle 68.06 dolar,Batı Teksas yüzde 0.59 düşüşle 65.29 dolar,altın yüzde 0.27 artışla 1,904.23 dolar,gümüş yüzde 0.34 düşüşle 27.90 dolar,bakır yüzde 0.48 düşüşle 9,935.00 dolar,platin yüzde 0.46 artışla 1,201.37 dolar,paladyum yüzde 0.36 düşüşle 2,760.96 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 517 liraya, çeyrek altın 849 liraya, Cumhuriyet altını da 3,383 liraya yükseldi.Troy günlük bülteninde, "Altın dünkü seansta 1900 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydederek, 5 ayın en yüksek seviyesini gördü" denildi ve eklendi: "Altın, dünkü seansa 1880 dolar/ons seviyesinden başlarken, seans boyu pozitif bir trend içerisinde hareket etti. Asıl hareketini ise ABD seansının açılışıyla birlikte yapan sarı maden, 1900 dolar/ons seviyesine kadar uzandı. ABD'de açıklanan konut fiyatlarında Mart ayındaki yükselişin yüzde 13.2 ulaşmasıyla 2005 yılından beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Bu veriyle birlikte enflasyon üzerindeki artış işaret edilirken, altını öne çıkartan bir gelişme oldu. Enflasyondan korunma aracı olarak bilinen altın, böyle bir ortamda öne çıkmaya devam ediyor. Dünkü seansı 1899 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.0 kazanç yazmış oldu."Gümüş ise 27.77 dolar/ons seviyesinden seansa başlarken, günlük kazancı altını aşamasa da günü artıda kapatmayı başardı. Seansı 28 dolar/ons seviyesinden kapatan beyaz maden, günü yüzde 0.8'lik kazançla tamamlamış oldu.  "Platin de günü yeşilde kapatmayı başarırken günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 1178 dolar/ons seviyesinden seansa giriş yapan platin, seansı 1196 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve yüzde 1.5 kazancı hanesine yazdı."Paladyum, 2735 dolar/ons seviyesinden seansa başladıktan sonra, seans boyu pozitif bir seyir içerisinde hareket etti. 2773 dolar/onstan seansı tamamlayan paladyum, günü yüzde 1.4 kazancı hanesine yazdı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta satıcıların iştahlı olması dolayısıyla altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1 dolar/onla gerçekleşirken, Borsa İstanbul'da işlem hacminde zayıflık görüldü. Toplamda 740 kg altın, 6,398 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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