Altın ve petrol fiyatları yatay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altın ve petrol fiyatları yatay

Altın ve petrol fiyatları yatay
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa ve ABD'de Covid-19 görünümünün iyileşmesiyle ekonomik toparlamanın daha hızlı olacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor.

Avrupa ve ABD'de Covid-19 görünümünün iyileşmesiyle ekonomik  toparlamanın daha hızlı olacağına yönelik beklentiler petrol  fiyatlarını destekliyor. Dün  yaklaşık yüzde 1.5 yükselen petrol fiyatları yeni güne yatay düzeylerde başladı.

Küresel toparlanma umutlarının artışıyla değerli metallere gelen alımlarla, ons fiyatı 11,795 doları aşarak 1,800 dolar sınırına kadar yükselen altın da bu düzeylere yakın yatay işlem görüyor.

Piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla hızla tırmanarak, geçen haftanın son işlem gününde tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aşarak 3,011.62 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanan paladyum da, döndüğü 2,975 dolar ile 3,000 dolar sınırına yakın hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 67.41 dolar,Batı Teksas yüzde 0.28 düşüşle 64.39 dolar,altın yüzde 0.39 düşüşle 1,755.97 dolar,gümüş yüzde 0.44 düşüşle 26.78 dolar,bakır yüzde 0.53 düşüşle 9.809.00 dolar,platin yüzde 0.07 artışla 1,233.95 dolar,paladyum yüzde 0.04 artışla 2,976.42 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,121 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın bülteninde, ons altının dün 1797 dolara doğru yeniden tepki vermesine karşın bu seviyenin üzerinde bir alan oluşturamadığı için aşağı yönlü bir eğim içinde olduğunun altı çizilerek, "ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün gün içinde yüzde 1.65 seviyesine doğru yeniden yükselmesi, altının da yükselişini engellediği için kazançlarını genişletmekte zorlandı. Bir diğer konu Fed Başkanı Powell konuşmasıydı. Ekonomiye dair iyimser açıklamalar getirdi. Risklerin olduğunu ifade etse bile ekonomide canlanma görüldüğünü belirtmesi, Doların pozitif seyrine neden olurken, altını da baskıladı. Bu tablo karşısında bu sabah ons altın hafif satıcılı seyrediyor. Bugün için ABD verileri izlenecek ancak etki sınırlı olabilir" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Brent petrol 67 dolar üzerinde işlem görüyor. ABD'de birçok eyaletin salgın tedbirlerini gevşetme yönünde adım atacaklarını belirtmesi, AB'de aşı yaptırmış olanlara seyahat yasaklarının kaldırılması için planlar yapılması, petrol fiyatları açısından olumlu. Ancak Hindistan'da hala vaka sayılarında artış sürüyor ve bu durum petrol talebine dair endişelere neden olduğu için petrol fiyatlarındaki yükseliş iştahının törpülenmesine neden oluyor. Bu sabah doların da sınırlı pozitif seyri, petrol fiyatını baskılayan bir diğer faktör olarak sıralanabilir. Bugün için ABD'den ikincil düzey veriler var. Ancak petrol fiyatları için salgınla ilgili gelişmeler yakından izlenebilir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Kerem Alışık Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altın ve petrol fiyatları yatay - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:03:40. #1.15#

title