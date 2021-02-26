Altın ve petrol fiyatları yatay

Küresel ekonomide görünümün yavaş yavaş toparlanmasının yanında, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine bağlı enflasyon endişelerinin ABD hazine tahvil getirilerini yükseltmesi altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Hafta ortasından itibaren inişe geçerek ons başına 1,760 dolara kadar düşen altın fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Petrol fiyatları da, ABD ekonomisinde büyümeyle birlikte doların yükselişe geçmesinin ardından petrol fiyatlarını da etkiledi ve en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.0'den çok düşüşle 66 doların altına gerileyen Brent ham petrolü bu düzeylerde, 62 dolara çekilen Batı Teksas petrolü de bu düzeylerde yatay işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.35 düşüşle 65.16 dolar,Batı Teksas yüzde 1.47 düşüşle 62.47 dolar,altın yüzde 0.42 düşüşle 1,762.33 dolar,gümüş yüzde 1.50 düşüşle 26.95 dolar,bakır yüzde 1.50 düşüşle 9,355.00 dolar,platin yüzde 1.78 düşüşle 1,202.17 dolar,paladyum yüzde 2.22 düşüşle 2,357.90 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 420 liraya, çeyrek altın 709 liraya, Cumhuriyet altını da 2,831 liraya geriledi.ALB Forex'in günlük bülteninde, Batı Teksas ham petrolü fiyatında yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret edilerek, "Geçen yıl Ocak ayında görülen 65 dolar direncine yaklaşan ham petrolün yükseliş kanalının üst bandına da yakınlaştığı görülüyor. Brent petrolde, yükselen kanal içinde görünüm devam ediyor" denildi ve eklendi: "Şubat ayının ilk haftasından bu yana hareket ettiği 26.80/27.65 bandını kıran gümüş, 27.65 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Güne sert satışla başlayan parite, bant içerisine doğru geri çekilme yaşadı."Mart ayından gelen güçlü yükseliş kanal trendini kıran bakır, yeni bir kanal görünümü oluşturmuş durumda. Dün gelen sert kar satışlarının ardından güne alışla başlayan fiyat, 419.10 desteğinden güç alıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı