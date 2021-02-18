Altın ve petrol fiyatları yatay

ABD'de açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin beklentilerle düştüğü 1,780 doların altından toparlanan altının ons fiyatı bu düzeyde yatay hareket ediyor.

ABD'de açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin beklentilerle düştüğü 1,780 doların altından toparlanan altının ons fiyatı bu düzeyde yatay hareket ediyor.

Küresel ekonomide toparlanma umutları ve ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde azalmanın etkisiyle yükselen Brent petrol ve Batı Teksas petrolü de bu düzeylerde yayat işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.25 düşüşle 63.87 dolar,Batı Teksas yüzde 0.16 düşüşle 61.52 dolar,altın yüzde 0.40 artışla 1,781.60 dolar,gümüş yüzde 0.72 düşüşle 27.17 dolar,bakır yüzde 0.17 düşüşle 8,413.00 dolar,platin yüzde 0.99 artışla 1,268.85 dolar,paladyum yüzde 0.64 düşüşle 2,369.32 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 398 liraya, çeyrek altın 670 liraya, Cumhuriyet altını da 2,665 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altında satıcılı gelişmenin sürdüğüne işaret edilerek şöyle denildi: "Altın dünkü seansta son 6 haftanın en düşük seviyesini kaydederken, altın açısından zorlu süreç devam ediyor. ABD 10 yıllıklarındaki yukarı doğru ivme, Bitcoin'in altından rol çalması derken altın, 1800 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandığı seansları yaşamaktan kaçamıyor. Dünkü seansa 1794 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu satıcılı seyir içerisinde hareket etti. Seans içinde 1769 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen sarı maden, yıl başından beri en çok değer kaybeden kıymetli maden olarak öne çıkmış oldu. Günü 1776 dolar/ons seviyesinden tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.0 kayıp yazarak seansı tamamladı."Gümüş, altının satıcı yönlü hareketine aldırmaksızın güçlü duruşunu sürdürmeye devam ediyor. 27.38 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu. Gümüşün bu güçlü duruşu neticesinde, altın gümüş rasyosunda 65 seviyesinin altı dünkü seansta test edildi."Platin, güçlü rallisinin ardından ikinci seans gününü kırmızıda kapattı. 1256 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan platin önceki güne kıyasla yüzde 0.7 kayıpla seansı tamamladı. "Paladyum da diğer kıymetlilerle benzer şekilde kırmızıda bir günü geride bırakırken, 2377 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 0.6 kaybı hanesine yazdı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından ortalama bir gün geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 1,156 kg altın, 3,511 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı