Altın ve petrol fiyatları yatay

Altının ons fiyatı, dolardaki değer kayıplarının desteğinde yükseldiği 1,850 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Ünlü&Co analizinde, ons altının güçlü destek bulmakta başarılı olamadığına işaret edilerek, "ABD'de mali teşvik paketinin büyüklüğünün artırılması enflasyon beklentilerini sınırlı da olsa destekleyebilecek bir zemin yaratsa da, altının ons fiyatının buna verdiği tepkinin son derece sınırlı kaldığını görüyoruz" denildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) yeni dönem üretim kısıntıları üzerinde anlaşmalarının ardından yükselen Brent petrol de son 3-4 gündür 55 dolar düzeyinde tutunuyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.26 düşüşle 55.75 dolar,Batı Teksas yüzde 1.21 düşüşle 53.11 dolar,altın yüzde 0.17 artışla 1,850.50 dolar,gümüş yüzde 0.34 düşüşle 25.45 dolar,bakır yüzde 1.42 artışla 8,084.00 dolar,platin yüzde 1.71 düşüşle 1,102.07 dolar,paladyum yüzde 0.87 düşüşle 2,395.87 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 438 lira, çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2,892 liradan satıldı.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, ons altında zayıf ve aşağı yönlü görünüm devam ederken dün ABD doları bazlı hareketler yaşandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "1828 dolar seviyelerine geri çekilen ons altın kapanışa doğru dolarda yaşanan değer kaybı ile tekrar 1845 dolar seviyelerine yükseldi. "Destek paketi açıklamalarının olası etkileri bol likidite ile ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğini algısı ön plana çıkıyor. "Açıklanacak verilere baktığımızda ABD'de Sanayi Üretimi, ÜFE ve Michigan Tüketici Güveni verileri ön plana çıkıyor."Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1850 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."Petrol fiyatlarına ilişkin analizde de, "Brent petrol OPEC+ toplantısı sonrası yaşadığı yükselişi son 3-4 gündür devam ettiremiyor" denildi ve eklendi: "ABD tarafından planlanan destek paketi ve piyasalarda olumlu hava ile birlikte aşı çalışmalarının devam etmesi geri çekilmelerinde sınırlı kalmasına neden oluyor. "Özellikle 57.40 dolar seviyelerinde geçen yılki sert geri çekilme sonrası yeni yılda zirve oluşumu gerçekleştirmesi durumunda ve olası ekonomik görünümün dünyada daha yavaş gelişeceği beklentisi oluşması durumunda kısa süreli geri çekilmeler orta vadede görülebilir. "Bugün dün gerçekleşen ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden açıklamalarının etkisi ile ABD'de Sanayi Üretimi, ÜFE ve Michigan Tüketici Güveni verileri ön plana çıkacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı