Altın ve petrol fiyatları yatay

Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,850 dolar düzlemine kadar inen altın, Covid-19 vakalarının artışına bağlı küresel ekonomide "toparlanma endişeleriyle" yükseldiği 1,880 dolar sınırında tutunuyor.

Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,850 dolar düzlemine kadar inen altın, Covid-19 vakalarının artışına bağlı küresel ekonomide "toparlanma endişeleriyle" yükseldiği 1,880 dolar sınırında tutunuyor.

Covid-19 pandemisi kaynaklı talep baskıları altındaki petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) müttefikleriyle (OPEC+) birlikte yürüttüğü üretim kısıntılarını 2021 yılında da sürdüreceğine ilişkin haberlerle yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.55 düşüşle 43.03 dolar,Batı Teksas yüzde 1.00 düşüşle 40.51 dolar,altın yüzde 0.19 artışla 1,879.25 dolar,gümüş yüzde 0.07 düşüşle 24.24 dolar,bakır yüzde 0.44 artışla 6,916.00 dolar,platin yüzde 0.89 artışla 889.03 dolar,

paladyum yüzde 0.63 artışla 2,349.37 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 463 liraya, çeyrek altın 764 liraya, Cumhuriyet altını da 3,045 liraya geriledi.Gedik yatırımın petrol analizinde, petrol fiyatlarının, bu hafta aşı ile ilgili gelişmelerin etkisiyle yükselirken, bir diğer desteğin de OPEC tarafından üretim kısıntısının 2021 yılında da bir süre daha devam edebileceğine ilişkin beklentilerin olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Ancak, OPEC resmi toplantısı 30 Kasım tarihinde bulunuyor. Bu tarihe kadar OPEC tarafından yeni bir karar çıkması beklenmiyor dolayısıyla bu tarihe kadar bu spekülasyon devam edebilir. Bu durumda zaman zaman petrol fiyatlarında oynaklık oluşturabilir. Petrol fiyatları hafta başına göre bugün biraz zayıf seyrediyor. Dünya genelinde vaka artışı petrolde talebin toparlanmasını zorlaştırabileceği gibi fiyatlar üzerinde de baskı yaratıyor. Virüsün seyri oldukça kritik."Gedik Yatırım'ın altın analizinde de şöyle denildi: " Ons altın yatay ve temkinli seyrini korumaya devam ediyor. Bu hafta aşı ile ilgili açıklamalar piyasalarda iştahın toparlanmasını desteklerken altının da aşağı yönde hareket etmesine neden olmuştu. Hafta içerisinde ons altın 1,850 dolar seviyesine kadar gerilemesine karşın buradan aldığı destekle yukarı yönde hareket ediyor; ancak, teknik hala çok güçlü değil. Dünya genelinde virüs vaka sayısı artıyor ve piyasalar endişeli. Özellikle, ülke ekonomilerinin hızlı toparlanmasını sekteye uğratacağına dair ihtimalde konuşuluyor. Bu konu başlıkları da ons altının yön arayışında olmasına neden oluyor. Bundan sonraki süreçte, virüsün seyri bu anlamda önemli olacaktır. Bugün için ABD ÜFE açıklanacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı