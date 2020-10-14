Altın ve petrol fiyatları yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, Covid-19 pandemisinin genişlemesine ilişkin verilere karşın, büyük ekonomilerin yeni bir genel kapatma uygulamayacağına ilişkin değerlendirmenin yer almasının desteğiyle, altın fiyatlarındaki kayıplar durdu ve...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, Covid-19 pandemisinin genişlemesine ilişkin verilere karşın, büyük ekonomilerin yeni bir genel kapatma uygulamayacağına ilişkin değerlendirmenin yer almasının desteğiyle, altın fiyatlarındaki kayıplar durdu ve fiyatlar yatay hareket etti.

ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmesi, yatırımcılarda iyimserliği körüklemesine bağlı olarak güç kazanması, güvenli limanlar altın ve gümüş başta olmak üzere, değerli metal fiyatlarındaki toparlanma yerini yatay hareketlere bıraktı.

Ünlü&Co/DAHA analizinde de, ons altının "kazanımlarını koruyamadığına" işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD seçimlerinden önce olmasa bile seçimin hemen ardından mali teşvik paketinde uzlaşılacağına ilişkin öngörüler geçerliliğini koruyor. Ancak kısa vadeli beklentilerin bozulmasına yol açan bu durum ons altına güç kaybı olarak yansırken 1,900 doların altının test edilmeye başlandığını görüyoruz."Kaldı ki, 93.5 seviyesinin üzerine yükselen dolar endeksinin oldukça dirençli bir görünüm sergilemesi de değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor. "Ons altında yukarıda 1,935 doları ana direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılmadıkça yukarı yönlü denemeler büyük resmi değiştirmek için yeterli olmayabilir. 1,900 doların aşağı yönlü test edilmeye başlanması ile aşağıda ise 1886 dolar ilk destek olarak takip edilebilir."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.61 düşüşle 42.21 dolar,Batı Teksas yüzde 0.61 düşüşle 40.25 dolar,altın yüzde 0.25 artışla 1,896.01 dolar,gümüş yüzde 0.12 artışla 24.15 dolar,bakır yüzde 0.77 düşüşle 6,686.00 dolar,platin yüzde 0.86 artışla 875.79 dolar,paladyum yüzde 2.00 artışla 2,366.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 482 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3,139 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altının yeni haftaya 1,900 doların üzerinde başladığı anımsatılarak, "Ancak, piyasadaki dinamiklerin sürekli değişiyor olması, altının da yön arayışına neden oluyor" denildi ve eklendi: "Bu hafta, 1,930 dolar seviyesine doğru yükselişinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla birlikte 1900 doların altına doğru gevşemiş durumda. "Ancak, aşı ve teşvik paketine dair belirsizlikler sürüyor. Bu durum, altın açısından da önemli. Ayrıca, ABD'de başkanlık seçimlerine doğru zaman daraldıkça piyasalardaki hareketlilikte devam edebilir. Bugün ABD ÜFE verileri açıklanacak."Ahlatçı Yatırım'ın analizinde de, haftanın ilk işlem gününde Libya'da yeni petrol sahalarının faaliyete geçmesine ek olarak, dolar çevresindeki hareketler ve sona eren kasırga sonrası Meksika Körfezi'ndeki üretim yeniden başlamasının Brent Petrol üzerinde baskı oluştururken, aşağı yönlü hareketler yaşandığı anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Dün ise Çin'den gelen pozitif ekonomik verilerin Petrol arzını olumlu etkileyeceğine yönelik beklentiler ile birlikte yukarı yönlü hareketler devam ederken, artan vaka sayılarının neden olduğu endişenin Brent Petrol üzerindeki yükselişi sınırlandırdığı takip edildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı