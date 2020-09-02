Altın ve petrol fiyatları yatay Küresel ekonomik toparlanma umutları ve artan güvenli liman alımlarıyla yükselen petrol ve altın fiyatları, yeni günde yatay hareket ediyor.

Küresel ekonomik toparlanma umutları ve artan güvenli liman alımlarıyla yükselen petrol ve altın fiyatları, yeni günde yatay hareket ediyor.

Ayın ilk gününde birçok ülkede açıklanan veriler yatırımcıların, küresel ekonomide toparlanmanın hız kazandığına ilişkin umutlarını artırınca Kasım petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.

Buna karşılık, Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin belirsizlikleri artırması üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle spot piyasalarda altın fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.Yeni güne 1,970.57 dolar düzeyinde başlayan altının ons fiyatı en yüksek 1,973.31 dolar ve en düşük 1,959.06 doları gördü.Brent petrolün varil fiyatı da, 46.21 dolardan başladığı yeni günün ilk işlemlerinde en yüksek 46.47 doları gördü.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.45 artışla 46.41 dolar,Batı Teksas yüzde 0.51 artışla 43.20 dolar,altın yüzde 0.23 düşüşle 1,965.94 dolar,gümüş yüzde 0.38 düşüşle 28.03 dolar,bakır yüzde 0.13 artışla 6,663.00 dolar,platin yüzde 0.61 düşüşle 940.75 dolar,paladyum yüzde 0.53 düşüşle 2,264.63 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 465 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,049 liradya geriledi.Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının "yukarı yönlü" denemelerini sürdürdüğüne işaret edilerek şöyle denildi: "Dolar endeksinin 92 seviyesinin altına gerilemesinin desteğini arkasına alan altının ons fiyatı 2,000 dolar sınırını zorlamaya devam ediyor. "İlk direnç olarak gördüğümüz 1,976 doların üzerinde kalınması ve sonrasında 2,000 doların geride bırakılması durumunda altında yukarı yönlü hareket etme eğilimi güç kazanabilir."Bunun yanında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarının ardından yönünü yukarı çeviren ABD tahvil faizlerinin geri çekilmeye başlamasının sabit bir getiriden yoksun olan ons altın lehine zemin yarattığını söyleyebiliriz."Ancak, altının şimdilik önemli teknik seviyelerde zorlanmasının yanında ABD'den gelen verilerin güçlü bir tablo ortaya koymasının etkilerini hissettiğini görüyoruz. "Bu da, bir hafta öncesine kıyasla daha pozitif sinyaller oluşsa da bunun fiyatlamalara tam olarak yansımasını engelliyor."

Kaynak: DHA