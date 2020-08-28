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Altın ve petrol fiyatları yatay

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmanın ardından 1,970 düzeyinin üzerini kısa süreli test eden spot altın daha sonra hızlı bir geri çekilmeyle 1,930 dolar düzeyine kadar indikten sonra...

Altın ve petrol fiyatları yatay
28.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:22

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmanın ardından 1,970 düzeyinin üzerini kısa süreli test eden spot altın daha sonra hızlı bir geri çekilmeyle 1,930 dolar düzeyine kadar indikten sonra 1,940 doların üzerine döndü.

Petrol fiyatları, Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin petrol endüstrisinin merkezi olan Lousiana ve Taxas'ı büyük bir hasar vermeden geçmesinin ardından yatay hareket ediyor.

Fed'in ortalama yüzde 2.0 enflasyon hedefleyeceğini belirten Powell, Fed'in maksimum istihdam konusundaki değişikliği, işgücü piyasası kazançlarının daha geniş tabanlı işlemesine olanak sağlayacağını söyledi ve ekledi: "Maksimum istihdam seviyesi geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacak. Bu değişiklik, özellikle birçok düşük ve ortanın altı gelire sahip topluluklar için güçlü işgücü piyasasının faydalarına yönelik takdirimizi yansıtıyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.04 düşüşle 46.07 dolar,Batı Teksas yüzde 0.07 düşüşle 42.98 dolar,altın yüzde 1.73 artışla 1,943.41 dolar,gümüş yüzde 0.71 artışla 27.20 dolar,bakır yüzde 0.35 artışla 6,623.00 dolar,platin yüzde 0.61 artışla 931.17 dolar,paladyum yüzde 0.58 artışla 2,191.32 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 458 liraya, çeyrek altın 754 liraya, Cumhuriyet altını da 3,008 liraya yükseldi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında Fed'e karşın zayıflığın sürdüğüni dikkat çekti ve ekledi: "Fed'in uygulamaya aldığı yeni strateji kapsamında enflasyonun yüzde 2'nin üzerine yükselmesi durumunda bile destekleyici para politikasını sürdürecek olması Powell'ın konuşmasına ons altının ilk etapta sert yükselişle cevap  vermesini sağladı."Ancak 1,976 dolara kadar yükselen ons altın kazanımlarını aynı hızda geri vererek 1,920 doların da altını gördü."Uzun bir süredir dikkat çektiğimiz gibi ons altında teknik görünümün zayıflık sinyalleri verdiğini düşünmeye devam ediyoruz. "Bu kapsamda 2,000 doların aşılmasını sağlamayacak fiyat hareketlerinin büyük resmi değiştirmeyeceğine inanıyoruz."

 


Kaynak: DHA

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