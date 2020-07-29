Altın ve petrol fiyatları yatay Altın 1,981 dolarlık yeni tarihi zirve sonrası gelen kar satışlarıyla sert düşse de 1,950 doların üzerinde tutunmayı başardı.

Altın 1,981 dolarlık yeni tarihi zirve sonrası gelen kar satışlarıyla sert düşse de 1,950 doların üzerinde tutunmayı başardı. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin ABD petrol stoklarında bir haftada 6.83 milyon varil azaldığını göstermesi, fiyatlardaki düşüşü durdurdu.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Geçtiğimiz gün artan vaka sayıları ile birlikte arz endişeleri Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, gerçekleşecek olan Fed toplantısında gösterge faizinin bir süre daha sıfır seviyesi yakında tutacağı beklentileri ise petroldeki geri çekilmeyi sınırlandıran unsur olarak takip edilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Haftanın üçüncü işlem gününde açıklanacak olan stok verileri öncesinde Fed'in güvercin tutumun korumasına yönelik beklentiler petrol fiyatlarına destek olmaya devam ederken, takip edilen koronavirüs endişeleri ve jeopolitik gerilim yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıkıyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.89 artışla 44.04 dolar,Batı Teksas yüzde 0.73 artışla 41.40 dolar,altın yüzde 0.31 düşüşle 1,952.56 dolar,gümüş yüzde 0.82 düşüşle 24.19 dolar,bakır yüzde 0.54 artışla 6,469.00 dolar,platin yüzde 2.50 düşüşle 932.98 dolar,paladyum yüzde 5.51 düşüşle 2,159.12 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 438 liraya, çeyrek altın 731 liraya, Cumhuriyet altını da 2,908 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin analizinde, altının rekor yükselişini sürdürürken, Salı günü Asya seansında 1,981 dolar/onsa kadar yükselerek yeni rekor düzeyine yükseldiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Altın, bu seviyeye kadar yükselmesine rağmen buralarda tutunamayarak kar satışına maruz kaldı."Satışların derinleşmesiyle sarı maden, 1,907 dolar/onsa kadar geri çekilerek yüksek bir volatilite içinde hareket etti. Seans sonunda 1,958 dolar/ons düzeyinde dengelenen altın, önceki güne kıyasla yüzde 0.8 değer kazandı. "Gümüş, dün kar realizasyonlarının etkisiyle sert bir satış dalgasına kapılarak gün içi kayıpları yüzde 10'u aştı. "Beyaz madenin toparlanması çok uzun sürmedi ve seansı 24.38 dolar/onstan kapattı ve yüzde 0.9 kayıpla günü tamamladı."Platin ise dünün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 956 dolar/onstan kapattığı günü yüzde 1.0 değer kazancıyla tamamladı.

Paladyum da gümüşle birlikte değer kaybeden diğer kıymetli maden olurken kaybı kısıtlı kaldı. 2,300 dolar/onstan tamamladığı günü 3.0 dolarlık kayıpla tamamladı."

Kaynak: DHA