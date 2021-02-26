Altın ve petrol fiyatları düştü

Küresel ekonomide görünümün yavaş yavaş toparlanmasının yanında, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine bağlı enflasyon endişelerinin ABD hazine tahvil getirilerini yükseltmesi altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Hafta ortasından itibaren inişe geçen altın fiyatları, ons başına 1,760 dolara kadar düştü.

Petrol fiyatları da, ABD ekonomisinde büyümeyle birlikte doların yükselişe geçmesinin ardından petrol fiyatlarını da etkiledi ve Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.0'den çok düşüşle 66 doların altına geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.20 düşüşle 65.26 dolar,Batı Teksas yüzde 1.09 düşüşle 62.71 dolar,altın yüzde 0.37 düşüşle 1,763.16 dolar,gümüş yüzde 1.29 düşüşle 27.01 dolar,bakır yüzde 1.50 düşüşle 9,355.00 dolar,platin yüzde 0.45 düşüşle 1,218.43 dolar,paladyum yüzde 1.59 düşüşle 2,373.02 dolar düzeyindeydi.Altının küresel piyasalarda gerilemesine karşın, iç piyasada doların yükselmesine bağlı olarak, gram altın 422 liraya, çeyrek altın 716 liraya, Cumhuriyet altını da 2,872 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın günlük bülteninde, önümüzdeki hafta piyasalarda gözlerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısında olacağına işaret edilerek, şöyle denildi: "Petrol fiyatları, ABD Dolarının güçlenmesi ve petrolün Şubat ayında yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak pandemi öncesindeki seviyelerine yaklaşması sonrası düşüyor. Bugün, Batı Teksas petrolü WTI sabah saatlerinde yüzde 1.0 geriledi."Covid-19 aşı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Teksas'da meyana gelen üretim kesintilerinin etkisiyle petrol talebinde görülen iyimserlik düşüşü sınırlı tutuyor."Önümüzdeki hafta gözler OPEC+ toplantısında olacak. Petrol üretiminin artırılıp artırılmayacağına yönelik karar alınması bekleniyor. "Özellikle şubat ve Mart ayında günlük 1 milyon varil ek kesinti yapacağını açıklayan SuudiArabistan'ın alacağı karar önemli olacak."Ons altının sekiz ayın en düşük düzeylerinde olduğunun altı çizilen altın analizinde de, ons altında işlemlerin bu sabah 1,762 dolar yakınlarından geçtiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Temmuz 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede bulunan değerli metal, enflasyon beklentileri ile yükselişini sürdüren tahvil faizleri karşısında geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 1.62 seviyesine kadar yükseldi. "Bu sabah tahvil faizleri 1.50 seviyesinde seyrediyor. Dolar Endeksi tekrar 90 seviyesi üzerine çıkarak 90.34 yakınlarına gelirken ons altını baskılayan bir diğer etken olarak karşımıza çıkıyor. "Teşvik paketi beklentileri piyasaları domine etmiş durumda, gelişmeler altın aleyhine olmayı sürdürüyor."Bugün piyasalar ABD'den gelecek kişisel gelir ve harcamalar verilerini takip edecek. Yardım çekleri sonrası verilerde ciddi bir yükseliş bekleniyor. "Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı