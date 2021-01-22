Altın ve petrol fiyatları düştü

ABD'deki finansal yardım paketine yönelik beklentilerle yükselen altın fiyatları da, ABD hazine tahvillerinin yükselmesiyle hafif düştü. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında 1,870 doların üzerine yükselen altın fiyatları 1,840 dolar düzeyine kadar geriledi.

Çin'deki yeni Covid-19 kaynaklı yeni kısıtlamalar ve Çin hükümetinin, Çin yeni yıl tatilinde seyahat edilmemesi çağrısının ardından, küresel petrol talebini baskılayabileceği endişeleriyle düştü.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.78 düşüşle 55.06 dolar,Batı Teksas yüzde 1.92 düşüşle 52.14olar,altın yüzde 1.14 düşüşle 1,847.71 dolar,gümüş yüzde 2.35 düşüşle 25.37 dolar,bakır yüzde 0.09 düşüşle 8,034.00 dolar,platin yüzde 1.66 düşüşle 1,109.03 dolar,paladyum yüzde 0.22 düşüşle 2,365.30 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 439liraya, çeyrek altın 724 liraya, Cumhuriyet altını da 2,884 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının üç günün ardından inişe geçtiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın, Yeni Başkanı yeşilde karşıladıktan sonra üç günlük yeşil seansın ardından dünkü seansta yeniden kırmızıya döndü. 1871 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, seansın başında yukarı doğru ivmelenme arzusuyla hareket ederken, 1875 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu seviyede tutunmakta zorlanan sarı maden, gün içinde satışa döndü. 100 günlük ortalamanın üzerinde tutunma çabasında hareket eden sarı maden, seansı 1869 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 0.1 gibi bir kayıpla tamamladı."Gümüş, altının aksine yeşilde kapatmayı başardığı bir günü geride bırakırken, iki haftanın ardından tekrardan 26 dolar/onsun üzerini kaydetmiş oldu. Seansı 25.93 dolar/ons seviyesinden tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.4 kazanç yazmış oldu."Platin ise son dört yılın en yüksek seviyesinde yeni bir zirve kaydederken, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. Dünkü seansta 1155 dolar/onsa kadar uzanan platin, günün en yüksek seviyesini kaydetti. Bu seviyedeki yerini gün sonuna kadar koruyamayan platin, 1130 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.3 kazanç yazmış oldu."Paladyum, 2375 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra yukarı doğru ivmelenerek, 2412 dolar/ons seviyesine uzandı. Ancak devamına getiremeyerek seans sonuna doğru satıcılı seyre dönerek, günü 2369 dolar/onstan yüzde 0.3 kayıpla tamamlamış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına altında gerçekleşirken, düşük işlem hacimli seanslar gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 2,984 kg altın, 2,424 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı