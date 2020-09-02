Altın ve petrol fiyatları düştü
ABD'de açıklanan verilerdeki olumlu göstergelerin, toparlanmanın hız kazandığına ilişkin beklentileri güçlendirince, güvenli limanlar altın ve gümüş fiyatları hafif geriledi.
02.09.2020 17:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:23
ABD'de açıklanan verilerdeki olumlu göstergelerin, toparlanmanın hız kazandığına ilişkin beklentileri güçlendirince, güvenli limanlar altın ve gümüş fiyatları hafif geriledi.
Yeni güne 1,970.57 dolarda başlayıp 1,973.31 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı 1,941 dolara kadar çekildikten sonra, 1,950 dolar düzeyine toparlandı.Brent petrolün varil fiyatı da, 46.21 dolardan başladığı gün içinde 46.48 doları gördükten sonra 46 doların da altına çekilerek, bu düzeylerde tutundu.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.82 düşüşle 45.82 dolar,Batı Teksas yüzde 1.30 düşüşle 42.42 dolar,altın yüzde 1.04 düşüşle 1,950.10 dolar,gümüş yüzde 2.49 düşüşle 27.44 dolar,bakır yüzde 0.13 artışla 6,683.00 dolar,platin yüzde 3.85 düşüşle 910.04 dolar,paladyum yüzde 1.36 düşüşle 2,245.79 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 463 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,033 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in, "Kıymetliler güzel başladığı günü kötü bitirdi" başlıklı analizinde, altının, dünkü seansa coşkulu bir başlangıç yaptıktan sonra, 1,992 dolar/onsa kadar uzanarak son 10 günün en yüksek düzeyine çıktığı anımsatıldı ve şöyle denildi: "Ancak ABD'de açıklanan İmalat Endeksi Verisindeki olumlu göstergelerin, büyüme adına pozitif sinyal vermesi dolayısıyla dolar hızla güç topladı. "Bu toparlanma kıymetli madenlerde negatif bir fiyatlamaya sebep olurken, sarı maden de satış baskısı altına girdi. "Altın seans sonuna doğru satış baskısına kapılarak zirvedeki yerini koruyamadı. "Yine de seans sonunda 1,970 dolar/onstan bir kapanış yaparak önceki güne kıyasla 3.0 dolar/onsluk bir kazançla kapanış yapmış oldu."Gümüş ise dünkü seansta 28.90 dolar/onsa kadar uzanarak son üç haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın seansı 28.12 dolar/onstan tamamladı ve altınla benzer şekilde günü yatayda kapattı."Platin, gümüş ve altının aksine günü güçlü bir şekilde kapatırken, bir haftanın en yüksek seviyesinden kapanış yapmış oldu. 946 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan platin, yüzde 1.5 kazancı hanesine yazmış oldu. "Paladyum, gün içi kazancını yüzde 3.0'e kadar çıkarmasına rağmen, bu kazancını gün sonuna kadar taşıyamadı. 2280 dolar/onstan seansı tamamlayan paladyum, 4.0 dolar gibi mütevazı bir kazançla seansı tamamladı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,537 kg altın, 3,937 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
Kaynak: DHA