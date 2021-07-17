Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla çalanlar yakalandı
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Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla çalanlar yakalandı

Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla çalanlar yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Yeleğin pislenmiş' yalanını söylediği kişinin kıyafetini temizleme bahanesiyle üzerindeki 12 cumhuriyet altını, 100 dolar ile 1300 lirayı çalan 2 kişi yakalandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Yeleğin pislenmiş' yalanını söylediği kişinin kıyafetini temizleme bahanesiyle üzerindeki 12 cumhuriyet altını, 100 dolar ile 1300 lirayı çalan 2 kişi yakalandı. 

İzmit'te geçen ay meydana gelen olayda, yolda yürüyen kişinin yanına yaklaşan 2 hırsızlık şüphelisi, 'Amca yeleğin kirlenmiş' yalanını söyleyerek, üzerini temizlemek istedi. Bu sırada 2 şüpheli, ismi öğrenilemeyen kişinin üzerinde bulunan 12 cumhuriyet altını, 100 dolar ile 1300 lirayı çalıp, kaçtı. Şikayet üzerine araştırma başlatan polis, kimliklerini belirlediği 2 kişiyi dün İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan L.K. ve T.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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